سفيرة بريطانيا هجمات الحوثيين لاتساعد فلسطين بل تضر اليمنيين والأمن الإقليمي

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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وجهت السفيرة البريطانية لدى اليمن عبدة شريف، رسالة إلى مليشيا الحوثي الإرهابية، دعتهم فيها إلى وضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول، والتوقف عن مهاجمة السفن التجارية والملاحة في البحر الأحمر.

وقالت في "مقطع فيديو" نشرته على حسابها وحساب السفارة البريطانية لدى اليمن في منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "رسالتي إلى الحوثيين بسيطة، وضع مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول، لا تسحبهم إلى مزيد من الصراع".

وخاطبت عبدة شريف الحوثيين قائلة: "هجماتكم لا تساعد فلسطين بشيء، بل تضر اليمنيين والأمن الإقليمي".

وأضافت: "الحوثيون قرروا مؤخرا زيادة معاناة الشعب اليمني من خلال هجماتهم في البحر الأحمر ما أثر على زيادة تكاليف الشحن التجاري لليمن بنسبة 100 بالمائة".

وتابعت: "الشعب اليمني هو من تأثر من تبعات الحرب خلال السنوات الماضية ويتأثر حاليا، وان 90 بالمائة من الشعب يعيشون تحت خط الفقر او يحتاجون لمساعدات انسانية"، مشيرة إلى ان بلادها قدمت اكثر من مليار جنيه استرليني لمساعدة الشعب اليمني منذ بداية النزاع.

وأشارت إلى أن جماعة الحوثي نفذت أكثر من 30 هجوما على السفن في البحر الأحمر ويحتجزون رهائن من جنسيات مختلفة، ما دفع بلادها وواشنطن ودولا آخر للمشاركة في ضربات جوية استهدفت مواقع واهدافا للحوثيين.

وأكدت السفيرة أن جماعة الحوثي رفضت التحذيرات التي قدمت لها خلال الفترة الماضية وواصلت هجماتها في البحر الأحمر بزعم "دعم شعب غزة"، فيما هم يهددون الاقليم ويؤذون العرب، مشيرة إلى تأكيد رئيس قناة السويس المصرية بتراجع عوائد القناة بنسبة 30 بالمائة عن العام الماضي.