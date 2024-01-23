مليشيا الحوثي ترفض هبوط رحلتين إنسانيتين في مطاري المخا ومأرب

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رفضت مليشيا الحوثي الإرهابية هبوط طائرة تقل الدفعة الثانية من العالقين اليمنيين في السودان إلى مطار المخا الدولي وكذلك طائرة للأمم المتحدة في محافظة مأرب.
مصدر ملاحي في مطار المخا أفاد أن الطائرة أقلعت من مطار بورتوسودان وبمجرد الاقتراب من الأجواء اليمنية وصلها نداء من برج صنعاء بعدم السماح لها بالهبوط الأمر الذي شكل خيبة أمل كبيرة لدى أبناء الجالية اليمنية العالقين في السودان.
وفي موقف مماثل أشعرت إدارة مطار عدن الدولي الركاب المتجهين على متن الطائرة المتجهة إلى مأرب إلغاء الرحلة لرفض برج صنعاء السماح لها بالهبوط في محافظة مأرب.