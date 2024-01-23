اختتام فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطلبة جامعة إقليم سبأ

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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اختتمت اليوم الثلاثاء في جامعة إقليم سبأ بمحافظة مأرب ،فعاليات المؤتمر العلمي الأول لطلبة الجامعة بعد ثلاثة أيام من والاستعراض والتقييم بمشاركة " 27" طالب وطالبة.

وخلال حفل الاختتام قال نائب رئيس جامعة إقليم سبأ لشؤون الطلاب أن هذا الحدث يعكس روح البحث العلمي والتميز الذي تتمتع به الجامعة مشيدا بالجهود التي بذلها الطلاب المشاركين في المؤتمر لماقدموة من أبحاث متميزة في مجالات مختلفة و إثراء المعرفة والتقدم العلمي كما أشاد الرمال بجهود اللجنة العلمية والمشرفين في تقييم الأبحاث مؤكدا أن هذه الجهود تساهم في تعزيز مستوى البحث العلمي في الجامعة وتشجيع الشباب على التفوق والابتكار.

ولفت الرمال ان الطلاب هم مستقبل هذا البلد وامدها في التقدم والازدهار. تخلل الحفل عدد من الكلمات أكدت في مجملها على أهمية هذا المؤتمر العلمي كخطوة تقيمها الجامعة بهدف تحفيز الطلاب لتبادل الثقافي والعلمي لانشاء وتطوير مشاريع بحثية والكشف عن المشاريع النوعية.

وجرى في ختام الحفل تكريم البحوث الفائزة بالمراكز الأولى الثلاثة على مستوى محور البحوث التطبيقية، ومحور العلوم الانسانية بالشهائد التقديرية والجوائز التشجيعية، إلى جانب تكريم المشاركين بالبحوث في المؤتمر وأعضاء لجنة التحكيم بشهادات المشاركة والتقدير.