ملاكم يمني يتوج ببطولة احترافية في سلطنة عمان

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس_متابعات

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توج الملاكم اليمني "عبد الرحمن الحسني" بلقب البطوله الاحترافيه للملاكمه (FFC) في نسختي الثانيه والتي اقيمت في العاصمه العمانيه مسقط.

وقال عبدالرحمن الحسني، في تصريحات صحفية، إنه حقق حزام البطولة بعد تغلبه على منافسه الملاكم العُماني بثلاث ضربات قاضية في الجولة الثانية من النزال.

وأضاف الحسني، أن هذه البطولة الاحترافية هي الأولى له وشارك فيها على حسابه ومجهوده الشخصي بدون تلقي أي دعم من الجهات المعنية.

وأشار الحسني إلى أنه مستقر في عُمان منذ سنتين، حيث غادر اليمن بحثًا عن فرصة عمل لتأمين لقمة العيش، واستمر في ممارسة الملاكمة والاشتراك في النوادي رغم الصعوبات والعوائق التي تقف أمامه.

ودعا الحسني القائمين على الرياضة في اليمن للاهتمام وعدم تهميش الرياضيين لضمان تحقيق الإنجازات ورفع اسم اليمن في المحافل الدولية. وشارك في البطولة 30 ملاكمًا محترفًا من 8 دول، هي: "عُمان، اليمن، المغرب، باكستان، أفغانستان، الأردن، فلسطين، والعراق".