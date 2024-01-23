قيادات حوثية من الصف الأول بينهم عسكريين في الميلشيا تغادر صنعاء سرا الى إيران

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كشفت مصادر مطلعة عن تواجد عدد من قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي في إيران لأسباب مبهمة .
وأكدت المصادر لـ" مأرب برس" أن عددا من قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي غادروا العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميلشيا في زيارة غير معلنة لإيران مشيرة الى أن من ضمنهم قيادات ميدانية بارزة في ميلشيا الحوثي تم استدعائها من قبل قيادة الحرس الثوري الإيراني .
ولفتت المصادر الى أن القيادات التي غادرت صنعاء سرا متوجهة الى إيران تم تحديدها من قبل السفارة الإيرانية .