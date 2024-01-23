عاجل : مليشيا الحوثي ترفض هبوط طائرة للأمم المتحدة بمطار مأرب

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قال مركز الإعلام الامني بوزارة الداخلية ان مليشيا مليشيا الحوثي الإرهابية رفضت هبوط طائرة للأمم المتحدة في مطار محافظة مأرب.
وأضاف مركز الإعلام الأمني ان إدارة مطار عدن الدولي أشعرت الركاب المتجهين على متن الطائرة المتجه إلى مأرب إلغاء الرحلة لرفض برج صنعاء السماح لها بالهبوط في محافظة مأرب.