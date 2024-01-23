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السفير السنيني يبحث مع الوكالة اليابانية البرامج والمشاريع المنفذة في اليمن

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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بحث سفير اليمن لدى طوكيو عادل السنيني، اليوم، مدير ادارة الشرق الأوسط و أوروبا في الوكالة اليابانية للتعاون الدولي"الجايكا " توساكا سوتا، ونائبته كيكو أيومي، المشاريع والبرامج التي تنفذها الوكالة في اليمن وامكانية توسيع أوجه الدعم الذي تقدمه الحكومة اليابانية الصديقة عبر الوكالة.

 

وتطرق اللقاء، إلى أهمية تطوير الشراكة بين البلدين الصديقين بما يحقق الاستجابة لبرنامج الحكومة اليمنية التى تقوم بها لتطبيع الاوضاع والمتسقة مع الجهود اليابانية الداعمة للسلام والاستقرار في اليمن عبر مشاريعها التنموية والاقتصادية وبرامج التدريب والتأهيل التي تقدمها.

 

و جدد السفير السنيني، طرح المتطلبات والاحتياجات الملحة وتوسيع المشاريع والبرامج التى تم طرحها وتقديمها في اللقاءات السابقة.. معبرا عن تطلعه لاعتمادها ضمن خطط الوكالة للعام 2024.

 

من جهته عبر توساكا عن تقدير الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لحرص وجهود السفير ومتابعاته المستمرة لمشاريع وبرامج الوكالة في اليمن..مستعرضاً مشاريع وبرامج الوكالة للعام 2024م

 
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