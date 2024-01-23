خبير مصري في القانون الدولي يوجه اتهامات غير مسبوقة لإدارة بايدن ويكشف عن الحل الوحيد لانهاء التصعيد في البحر الأحمر

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

عدد القراءات 81

أتهم الخبير المصري في العلوم السياسية والقانون الدولي الدكتور " خليل عنان" ادارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" بالارتباك وانعدام الرؤية والتسبب في تصاعد تداعيات الحرب العدوانية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة .

ووصف الدكتور"عنان" في مداخلة على شاشة الجزيرة – تابعها مأرب برس- إدارة "بايدن" بأنها " عمياء الى حد بعيد" وتسببت في تداعيات كارثية على العديد من الدول في العالم جراء تصعيدها العسكري في البحر الأحمر دون أي سند أو تخويل دولي وقانوني "

وأشار الخبير المصري في العلوم السياسية والقانون الدولي إلى ان الإدارة الأمريكية بدلا ان تسعي الى حل المشكلة الأساسية المتمثلة في استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتبادر بممارسة ضغوط جادة لإيقافها اتجهت الى التصعيد العسكري في البحر الأحمر ردا على ميلشيا الحوثي الموالية لإيران معتبرا أن إدارة " بايدن" تعاني من اضطراب وتخبط وانعدام للرؤية وانها تتسبب في تداعيات كارثية من خلال اللجوء الى المزيد من التصعيد في البحر الأحمر وان عليها ان توجه اهتمامها لوقف نزيف الدماء في غزة وانهاء العدوان الإسرائيلي المستمر على الأطفال والنساء والمدنيين الفلسطينيين

ولفت الى أن انهاء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتهديدات الميلشيا للملاحة البحرية التجارية الدولية لن يتحقق من خلال التصعيد العسكري المضاد ولكن من خلال وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.