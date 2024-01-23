البنتاغون يتوعد الميلشيا الحوثية برفع وتيرة الردع العسكري

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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صعدت الولايات المتحدة من وتيرة العملية العسكرية التي اطلقتها تحت اسم "سهم بوسيدون" والهادفة الى ضرب أصول الحوثيين في عدة مدن يمنية حيث شهدت العاصمة صنعاء وخمس مدن أخرى تعد الأعنف من نوعها منذ بدا الضربات الأمريكية والبريطانية في اليمن.

ونقلت مراسلة الجزيرة بواشنطن عن مصادر بوزارة الدفاع الأمريكية أنه القوات الأمريكية والبريطانية دشنت عملية عسكرية جديدة لاستهداف منصات وقواعد اطلاق الصواريخ والمسيرات في ثلاث مدن يمنية تتمثل في صنعاء وتعزو البيضاء وأنه تم اليوم في وقت مبكر تنفيذ ضربات عسكرية مباشرة استخدمت فيها الطائرات المقاتلة وصواريخ "توهوماك " ونوع من القذائف الخاصة لتجنب الحاق أي اضرار في أوساط المدنيين واستهدفت مخازن أسلحة تحت الأرض .

وأكدت المصادر في البنتاغون الأمريكي أن الولايات المتحدة قررت تصعيد عمليات الردع العسكري ضد ميلشيا الحوثي بهدف الحد من قدرات الميلشيا الهجومية وان الغارات التي استهدفت مواقع للحوثيين في عدة مدن يمنية تأتي في اطار عملية " سهم بوسيدون" التي سيتم تصعيدها خلال الفترة القادمة في حال لم تتراجع ميلشيا الحوثي عن مواصلة مهاجمة السفن التجارية وتهديد سلامة حركة الملاحة البحرية التجارية الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

من جهة اخري وصف مصدر مسئول في ميلشيا الحوثي في تصريحات لقناة "الجزيرة" الضربات الأمريكية والبريطانية التي استهدفت في ساعة مبكرة اليوم مواقع للميلشيا بصنعاء من ابرزها قاعدة الديلمي الجوية بشمال العاصمة ومعسكر الحفا والسواد في الجنوب الى جانب مواقع اخري في عدة محافظات شمالية بأنها الأكثر عنفا منذ بدا العمليات العسكرية الامريكية والبريطانية ضد الحوثيين مشيرا الى أن الضربات الجوية استهدفت بأربع غارات منطقة "الحفا" وأربع غارات قاعدة الديلمي وغارتين على منطقة "صرف" بصنعاء. كما استهدفت غارة معسكر الجند وغارة على "البرج" بمقبنة بتعز وغارة على موقع عسكري في مديرية "رداع" بالبيضاء

وأصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى، فجر اليوم الثلاثاء، بيانا مشتركا بشأن الضربات التي استهدفت مواقع للحوثيين، بالعاصمة صنعاء والعديد من المحافظات، ليل الإثنين / الثلاثاء.

وجاء في البيان المشترك، للدول التي من بينها البحرين أستراليا وكندا وهولندا أنه تم تنفيذ ضربات إضافية ضد مواقع الحوثيين في اليمن وان الضربات استهدفت بغارات إضافية 8 مواقع للحوثيين في اليمن".

وأشار البيان إلى أن "ضربات اليوم استهدفت موقع تخزين للحوثيين تحت الأرض، فيما قالت وزارة الدفاع البريطانية: في 22 يناير نفذنا المزيد من الضربات ضد أهداف الحوثيين.