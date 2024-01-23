جامعة اقليم سبأ بمأرب تختتم المؤتمر العلمي

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اختتمت بجامعة اقليم سبأ بمحافظة مأرب، اليوم، فعاليات المؤتمر العلمي الاول لطلبة الجامعة والذي نظمته نيابة رئاسة الجامعة لشؤون الطلاب على مدى ثلاثة ايام.

وناقش المؤتمر، 27 بحثاً علمياً مقدماً من الطلاب الخريجين موزعين على محوري العلوم التطبيقية، والعلوم الانسانية، وخضع للتحكيم من لجنة اكاديمية مكونة من سبعة دكاترة في الجامعة برئاسة الدكتور محمد الحومي.

و عبر نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب الدكتور علي الرمال، عن سعادته في نجاح هذه التظاهرة العلمية الاولى للطلبة الخريجين الهادفة الى تعزيز الثقافة العلمية والبحثية، وتبادل الخبرات، ومشاركة الابحاث القيمة للطلاب وتحفيز الطلاب على الانتاج الفكري والمعرفي.

من جانبه اوضح رئيس لجنة التحكيم الاكاديمية الدكتور محمد الحومي، ان المؤتمر ناقش افضل مشاريع التخرج من البحوث للطلبة في مختلف التخصصات والتي تم ترشيحها من الاقسام والكليات بعد مفاضلة مستفيضة من قبل لجان اكاديمية على مستوى القسم والكلية.

هذا وجرى في ختام الحفل تكريم البحوث الفائزة بالمراكز الاولى الثلاثة على مستوى محور البحوث التطبيقية، ومحور العلوم الانسانية بالشهائد التقديرية والجوائز التشجيعية، الى جانب تكريم المشاركين بالبحوث في المؤتمر واعضاء اللجنة التحكيم بشهادات المشاركة