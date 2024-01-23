البنتاغون يتوعد الميلشيا الحوثية برفع وتيرة الردع العسكري جامعة اقليم سبأ بمأرب تختتم المؤتمر العلمي مصادر حكومية مطلعة تكشف لمارب برس عن تحركات على عدة مستويات في الشرعية لحشد الدعم الدولي لتحرير الحديدة رسائل تهديد مباشرة من بريطانيا للحوثيين في اليمن إسقاط طائرة مسيرة حوثية بنيران قوات الجيش شمال غرب الجوف الإتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تأجيل موعد بطولة كأس السوبر وزير خارجية إيران: وجهنا رسالة وتحذيراً للأميركيين تتعلق باليمن غارات هي الأعنف.. تفاصيل الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة بحسب رواية الحوثيين وطبيعة المواقع المستهدفة في امم افريقيا.. سيناريو مجنون يؤهل 5 منتخبات قبل أن تلعب وكيل أعمال صلاح يكشف خطورة إصابته وفرص عودته للمشاركة بأمم أفريقيا
اكدت مصادر حكومية مطلعة ان العديد من الدول العربية والأوربية أبدت دعمها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في استعادة السيطرة على محافظة الحديدة والاضطلاع بالدور المحوري في تأمين المياه الإقليمية اليمنية مشيرة إلى ان هناك دعم خارجي متزايد لحق الحكومة اليمنية في ممارسة حقوقها السيادية في إنهاء تمرد الحوثيين.
واعتبرت المصادر في تصريحات ل"مارب برس " ان هناك تفهما واسعا من قبل الكثير من الأطراف الاقليمية والعربية والدولية لأهمية استعادة الحكومة الشرعية لسيطرتها على كافة المناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي المتمردة وعلى رأسها محافظة الحديدة التي تمتلك أهمية جيوسياسية .
ولفتت المصادر الى ان ثمة جهود وتحركات تبذل على عدة مستويات في قيادة الشرعية لحشد الدعم العربي والدولي لتوجهات الحكومة الشرعية في السعي لاستعادة السيطرة
على كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين .