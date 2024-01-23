مصادر حكومية مطلعة تكشف لمارب برس عن تحركات على عدة مستويات في الشرعية لحشد الدعم الدولي لتحرير الحديدة

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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اكدت مصادر حكومية مطلعة ان العديد من الدول العربية والأوربية أبدت دعمها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في استعادة السيطرة على محافظة الحديدة والاضطلاع بالدور المحوري في تأمين المياه الإقليمية اليمنية مشيرة إلى ان هناك دعم خارجي متزايد لحق الحكومة اليمنية في ممارسة حقوقها السيادية في إنهاء تمرد الحوثيين.

واعتبرت المصادر في تصريحات ل"مارب برس " ان هناك تفهما واسعا من قبل الكثير من الأطراف الاقليمية والعربية والدولية لأهمية استعادة الحكومة الشرعية لسيطرتها على كافة المناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي المتمردة وعلى رأسها محافظة الحديدة التي تمتلك أهمية جيوسياسية .

ولفتت المصادر الى ان ثمة جهود وتحركات تبذل على عدة مستويات في قيادة الشرعية لحشد الدعم العربي والدولي لتوجهات الحكومة الشرعية في السعي لاستعادة السيطرة

على كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين .