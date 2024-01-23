آخر الاخبار

البنتاغون يتوعد الميلشيا الحوثية برفع وتيرة الردع العسكري جامعة اقليم سبأ بمأرب تختتم المؤتمر العلمي مصادر حكومية مطلعة تكشف لمارب برس عن تحركات على عدة مستويات في الشرعية لحشد الدعم الدولي لتحرير الحديدة رسائل تهديد مباشرة من بريطانيا للحوثيين في اليمن إسقاط طائرة مسيرة حوثية بنيران قوات الجيش شمال غرب الجوف الإتحاد السعودي لكرة القدم يعلن تأجيل موعد بطولة كأس السوبر وزير خارجية إيران: وجهنا رسالة وتحذيراً للأميركيين تتعلق باليمن غارات هي الأعنف.. تفاصيل الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة بحسب رواية الحوثيين وطبيعة المواقع المستهدفة في امم افريقيا.. سيناريو مجنون يؤهل 5 منتخبات قبل أن تلعب وكيل أعمال صلاح يكشف خطورة إصابته وفرص عودته للمشاركة بأمم أفريقيا

مصادر حكومية مطلعة تكشف لمارب برس عن تحركات على عدة مستويات في الشرعية لحشد الدعم الدولي لتحرير الحديدة

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص
عدد القراءات 522

اكدت مصادر حكومية مطلعة ان العديد من الدول العربية والأوربية أبدت دعمها للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا في استعادة السيطرة على محافظة الحديدة والاضطلاع بالدور المحوري في تأمين المياه الإقليمية اليمنية مشيرة إلى ان هناك دعم خارجي متزايد لحق الحكومة اليمنية في ممارسة حقوقها السيادية في إنهاء تمرد الحوثيين.

 

واعتبرت المصادر في تصريحات ل"مارب برس " ان هناك تفهما واسعا من قبل الكثير من الأطراف الاقليمية والعربية والدولية لأهمية استعادة الحكومة الشرعية لسيطرتها على كافة المناطق الخاضعة لسلطة جماعة الحوثي المتمردة وعلى رأسها محافظة الحديدة التي تمتلك أهمية جيوسياسية .

 

ولفتت المصادر الى ان ثمة جهود وتحركات تبذل على عدة مستويات في قيادة الشرعية لحشد الدعم العربي والدولي لتوجهات الحكومة الشرعية في السعي لاستعادة السيطرة 

على كافة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين .

إقراء أيضاً
البنتاغون يتوعد الميلشيا الحوثية برفع وتيرة الردع العسكري
رسائل تهديد مباشرة من بريطانيا للحوثيين في اليمن
إسقاط طائرة مسيرة حوثية بنيران قوات الجيش شمال غرب الجوف
وزير خارجية إيران: وجهنا رسالة وتحذيراً للأميركيين تتعلق باليمن
غارات هي الأعنف.. تفاصيل الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة بحسب رواية الحوثيين
نيوزيلندا تدخل على خط الأزمة وقوات عسكرية ضخمة في طريقها للبحر الأحمر
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2024 مأرب برس | موقع الأخبار الأول