رسائل تهديد مباشرة من بريطانيا للحوثيين في اليمن

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قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء إن الحملة الرامية إلى إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين في اليمن ستستمر
وأضاف كاميرون في حديث لمحطات تلفزيونية "ما فعلناه مجددا هو إرسال أبلغ رسالة ممكنة بأننا سنواصل الحد من قدرتهم على تنفيذ هذه الهجمات"، حسب وكالة "رويترز".
ولاحقا هدد رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك بفرض عقوبات مالية على الحوثيين قريبا .
وقال: لن نتردد بتوجيه ضربات جديدة ضد الحوثيين .
واضاف: لا صلة بين عملنا في البحر الأحمر وما يحدث في غزة، لا نسعى إلى حرب ولكننا نحض الحوثيين ومن خلفهم على وقف الضربات على السفن .
واشار الى ان وزير الخارجية البريطاني سيزور الشرق الأوسط خلال أيام لبحث تداعيات أزمة البحر الأحمر.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفّذت هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في الآونة الأخيرة بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.