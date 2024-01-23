إسقاط طائرة مسيرة حوثية بنيران قوات الجيش شمال غرب الجوف

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تمكن ابطال اللواء 161 مشاة جبلي من إسقاط طائرة مسيرة. انتحارية صباح اليوم الثلاثاء اثناء تجولها فوق مواقعهم بجبهة القذاميل حدود محافظتي صعدة والجوف .
وقالت مصادر عسكرية أن دفاعات اللواء تمكنت من إسقاط الطائرة قبل أن تتمكن من استهداف مواقع الابطال أو الوصول إلى هدفها .
وأضافت المصادر ان الابطال تمكنوا من اعتراض طائرات مسيرة استطلاعية معادية و أسقاط آخرى خلال الايام الماضية .