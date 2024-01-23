وزير خارجية إيران: وجهنا رسالة وتحذيراً للأميركيين تتعلق باليمن

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء إن "بلاده وجهت رسالة وتحذيراً للأميركيين بأن مايقومون به بالاشتراك مع بريطانيا في البحر الأحمر وضد اليمن یعد تهديدا للسلام والأمن".

كما اعتبر أن تلك الضربات الأميركية تشكل "خطأ استراتيجيا".

واضاف:" في الوقت الذي شنت فيه أميركا وبريطانيا هجمات على مواقع في اليمن أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود حوالي 230 سفينة تجارية ونفطية في البحر الأحمر ما يعني أن السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل فقط هي التي يوقفها اليمنيون" حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

أما في ما يتعلق بحزب الله ولبنان، فرأى الوزير الإيراني أنه كنتيجة للصراع في غزة، اتسع نطاق الحرب إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وقال "الاسرائيليون أثاروا بعض التهديدات وتحدثوا عن إمكانية توسيع نطاق الحرب، وكل هذا هراء. فمنذ بداية الحرب، وإسرائيل هي من يشعر بقلق بالغ من اتساع نطاق الحرب من قبل حزب الله والمقاومة في الجبهة الشمالية ولبنان" وفق تعبيره.

أتت تلك التصريحات بعدما أعلن الجيش الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم تنفيذ ضربة جديدة مشتركة مع قوات بريطانية ضد 8 مواقع حوثية في اليمن.