وزير خارجية إيران: وجهنا رسالة وتحذيراً للأميركيين تتعلق باليمن غارات هي الأعنف.. تفاصيل الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة بحسب رواية الحوثيين وطبيعة المواقع المستهدفة في امم افريقيا.. سيناريو مجنون يؤهل 5 منتخبات قبل أن تلعب وكيل أعمال صلاح يكشف خطورة إصابته وفرص عودته للمشاركة بأمم أفريقيا نيوزيلندا تدخل على خط الأزمة وقوات عسكرية ضخمة في طريقها للبحر الأحمر تعرف إلى مدينة سودانية قتل فيها اكثر من 15 ألفا بأشهر الكشف عن تفاصيل تاسع ضربة أمريكية للحوثيين في اليمن فضيحة تعصف بالأمم المتحدة.. رشاوى مقابل عقود في دولة عربية دوي ثلاثة انفجارات متعاقبة يهز العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق لمقاتلات أمريكية مغادرة قادة حماس مقابل هدنة.. اقتراح إسرائيلي جديد لغزة وقادة حماس ترد
قال وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان اليوم الثلاثاء إن "بلاده وجهت رسالة وتحذيراً للأميركيين بأن مايقومون به بالاشتراك مع بريطانيا في البحر الأحمر وضد اليمن یعد تهديدا للسلام والأمن".
كما اعتبر أن تلك الضربات الأميركية تشكل "خطأ استراتيجيا".
واضاف:" في الوقت الذي شنت فيه أميركا وبريطانيا هجمات على مواقع في اليمن أظهرت صور الأقمار الصناعية وجود حوالي 230 سفينة تجارية ونفطية في البحر الأحمر ما يعني أن السفن المتجهة إلى موانئ إسرائيل فقط هي التي يوقفها اليمنيون" حسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).
أما في ما يتعلق بحزب الله ولبنان، فرأى الوزير الإيراني أنه كنتيجة للصراع في غزة، اتسع نطاق الحرب إلى جنوب لبنان وشمال إسرائيل.
وقال "الاسرائيليون أثاروا بعض التهديدات وتحدثوا عن إمكانية توسيع نطاق الحرب، وكل هذا هراء. فمنذ بداية الحرب، وإسرائيل هي من يشعر بقلق بالغ من اتساع نطاق الحرب من قبل حزب الله والمقاومة في الجبهة الشمالية ولبنان" وفق تعبيره.
أتت تلك التصريحات بعدما أعلن الجيش الأميركي في ساعة مبكرة من صباح اليوم تنفيذ ضربة جديدة مشتركة مع قوات بريطانية ضد 8 مواقع حوثية في اليمن.