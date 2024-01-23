غارات هي الأعنف.. تفاصيل الضربات الأمريكية البريطانية الأخيرة بحسب رواية الحوثيين وطبيعة المواقع المستهدفة

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، أن الطيران الأميركي والبريطاني شن 18 غارة جوية على صنعاء وتعز والبيضاء خلال الساعات الماضية.

والغارات جاءت كالتالي: 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء و3 غارات على محافظة الحديدة. وغارتين على محافظة تعز وغارة على محافظة البيضاء.

وقال سريع أن هذه الاعتداءات الأميركية-البريطانية لن تمر من دون رد وعقاب.

وقالت وسائل اعلام حوثية أن الغارات الأمريكية والبريطانية، التي شُنت -خلال الليلة الماضية- على صنعاء وعدد من المحافظات، هي الأعنف.

وذكرت إنّ طائرات أمريكية وبريطانية استهدفت بـ4 غارات قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء.

جاء هذا الإعلان بعدما أكدت القيادة المركزية الأميركية أن مقاتلاتها نفذت، بمشاركة من طائرات بريطانية، ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن.

وأعلنت في بيان أن القصف تم عند منتصف الليل بتوقيت صنعاء، واعتبرته جزءا من الجهود المستمرة متعددة الجنسيات للرد على تزايد أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار والأنشطة غير القانونية في المنطقة، وفق بيانها.

وبحسب البنتاغون، طالت تلك الضربات 8 مراكز ومستودعات تابعة للحوثيين، بينها موقع تخزين تحت الأرض، بالإضافة إلى منظومات متقدمة وقدرات صاروخية ومراقبة تستخدمها الجماعة المتحالفة مع إيران ضد الشحن في البحر الأحمر.

كما قصفت تلك المواقع عبر ذخائر يتراوح عددها بين 25 و30 تقريباً، أطلقتها طائرات حربية انطلقت من حاملة طائرات الأميركية "أيزنهاور" وسفن بريطانية أيضا، بحسب ما كشف مسؤول أميركي رفيع في البنتاغون، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا قد نفّذت هذا الشهر ضربات متكررة على مواقع للحوثيين في الآونة الأخيرة بهدف تعطيل وإضعاف قدرة الجماعة على تهديد الملاحة في البحر الأحمر وتقويض حركة التجارة العالمية.

ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.