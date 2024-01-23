في امم افريقيا.. سيناريو مجنون يؤهل 5 منتخبات قبل أن تلعب

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ساهم السيناريو الجنوني لمبارتي موزمبيق-غانا والرأس الأخضر-مصر الإثنين في الجولة الثالثة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا في كرة القدم، بتأهل خمسة منتخبات إلى دور الـ16 دون أن تلعب.
فقد ضمنت منتخبات المغرب، غينيا، أنغولا، بوركينا فاسو ومالي بلوغ ثمن النهائي، لحصدها أربع نقاط حتى الآن.
وينص نظام المسابقة على تأهل بطل ووصيف كل من المجموعات الست إضافة لأفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.
وبعد اختتام منافسات المجموعة الأولى وحلول كوت ديفوار المضيفة ثالثة بثلاث نقاط، والمجموعة الثانية بحلول غانا ثالثة بنقطتين، باتت النقاط الأربع تمهد طريق الادوار الاقصائية كونها تضمن في أسوأ الاحوال التأهل كأحد أفضل أربعة منتخبات من المركز الثالث (شرط عدم الحلول في ذيل الترتيب).
وهذا الامر ينطبق على منتخبات المغرب وغينيا وأنغولا وبوركينا فاسو ومالي التي انضمت إلى المتأهلين من الصدارة والوصافة غينيا الاستوائية ونيجيريا (مجموعة أولى)، الرأس الأخضر ومصر (ثانية)، والسنغال (ثالثة).
وكانت مصر متعادلة في الدقيقة الاخيرة مع الرأس الأخضر 1-1 عندما منحها مصطفى محمد هدف التقدم في الوقت القاتل (90+3)، بيد أن شباك الحارس محمد الشناوي اهتزت في الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن ضائع لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
وفي الوقت عينه، كانت غانا متقدمة بأريحية على موزامبيق بركلتي جزاء أندريه أيو، لكنها استقبلت هدفين في الدقيقتين 90+1 و90+4 لتنتهي المباراة بالتعادل أيضاً 2-2. تصدر الرأس الأخضر المجموعة بسبع نقاط، وحلّت مصر وصيفة رغم حصدها ثلاث نقاط فقط من ثلاثة تعادلات، مقابل نقطتين لغانا التي حلّت ثالثة بفارق الأهداف عن موزامبيق.