وكيل أعمال صلاح يكشف خطورة إصابته وفرص عودته للمشاركة بأمم أفريقيا نيوزيلندا تدخل على خط الأزمة وقوات عسكرية ضخمة في طريقها للبحر الأحمر تعرف إلى مدينة سودانية قتل فيها اكثر من 15 ألفا بأشهر الكشف عن تفاصيل تاسع ضربة أمريكية للحوثيين في اليمن فضيحة تعصف بالأمم المتحدة.. رشاوى مقابل عقود في دولة عربية دوي ثلاثة انفجارات متعاقبة يهز العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق لمقاتلات أمريكية مغادرة قادة حماس مقابل هدنة.. اقتراح إسرائيلي جديد لغزة وقادة حماس ترد مصر تتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بعد سيناريو مجنون كتائب المقاومة تثخن جراح الاحتلال في معارك اليوم.. وارتباك إسرائيلي جراء حدث أمني مرعب كمين محكم وصيد ثمين ومقتل 21 ضابطا وجنديا للاحتلال في مخيم المغازي
قال رامي عباس وكيل محمد صلاح قائد منتخب مصر المشارك حالياً في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حالياً في ساحل العاج، إن اللاعب سيحتاج لفترة تتراوح ما بين 21 و28 يوماً للعودة، وإن إصابته أخطر مما كان متوقعاً في البداية.
وتعرض مهاجم ليفربول لإصابة عضلية قبل نهاية الشوط الأول في مباراة المجموعة الثانية أمام غانا يوم الخميس الماضي، بأبيدجان.
وبحسب «رويترز»، كتب عباس عبر حسابه في منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي المعروف سابقاً باسم «تويتر»: «إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يُعتقد في البداية، وسيغيب لمدة تتراوح بين 21 و28 يوماً وليس لمباراتين.
أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف في بريطانيا والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه».
وكان الاتحاد المصري قد أعلن أمس (الأحد) عبر حسابه بـ«فيسبوك»: «بعد إجراء فحوصات إضافية لمحمد صلاح خلال الساعات الأخيرة، وبعد التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في نادي ليفربول، تم الاستقرار على عودة اللاعب لإنجلترا عقب مباراة الرأس الأخضر لاستكمال علاجه. نأمل في لحاقه بالمنتخب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية حال التأهل