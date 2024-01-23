دوي ثلاثة انفجارات متعاقبة يهز العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق لمقاتلات أمريكية

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شنت مقاتلات أمريكية قبل قليل غارات مفاجئة استهدفت مواقع للحوثيين في العاصمة صنعاء بالترافق مع تحليق لطائرات أمريكية في سماء العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين .
واستهدفت الغارات الأمريكية معسكرات ضبوه والسواد جنوب وشمال وشرق العاصمة صنعاء .
كما استهدفت الضربات الجوية مواقع للحوثيين في محافظات صنعاء وصعدة وعمران.