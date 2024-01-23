مصر تتأهل إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بعد سيناريو مجنون

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تأهل المنتخب المصري إلى ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا، بعد سيناريو مثير، الاثنين، عقب التعادل مع الرأس الأخضر بهدفين لمثلهما.

واستفادت مصر من هدية ثمينة منحتها لها موزمبيق، التي سجلت هدف التعادل على غانا في مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها في الوقت القاتل.

وفي غياب قائدها ونجمها محمد صلاح، دخلت مصر المباراة الأخيرة في دور المجموعات بحثا عن الفوز أمام الرأس الأخضر متصدرة المجموعة، والتي أراحت لاعبيها الأساسيين.

وبرغم ذلك، تلقت هدفا مباغتا مع نهاية الشوط الأول عن طريق جيلسون تافاريس. وفي الشوط الثاني سجل البديل محمود "تريزيغيه" هدف التعادل لـ"الفراعنة" مع حلول الدقيقة 50.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، منح "تريزيغيه" كرة ذهبية للهداف مصطفى محمد الذي سجل هدفا رائعا.

إلا أن الرأس الأخضر صعقت مصر بهدف التعادل عن طريق بريان تيكسيرا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

السيناريو "المجنون" اكتمل مع نتيجة المباراة الأخرى، فبعد أن تقدمت غانا بهدفين نظيفين من ركلتي جزاء سجلهما أندري أيو، عادت موزمبيق في الوقت بدل الضائع وسجلت هدفين عن طريق جيني كاتامو، ورينالدو ماندافا.

وبهاتين النتيجتين، تأهلت مصر كثانية للمجموعة بثلاث نقاط من ثلاث تعادلات بذات النتيجة 2-2، فيما تحولت غانا في لحظات من متأهلة إلى ثالثة للمجموعة بنقطتين فقط، وبحظوظ تأهل شبه معدومة.

وتضرب مصر موعدا في ثمن النهائي مع وصيف المجموعة السادسة، والأقرب الكونغو الديمقراطية أو زامبيا