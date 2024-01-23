الاتحاد الأوروبي يدرج أفرادا وكيانات مرتبطة في دولة عربية على القائمة السوداء اتفاق أوروبي على إطلاق عملية عسكرية لردع الحوثي في البحر الأحمر مليشيا الحوثي تطلب المزيد من الأسلحة وواشنطن تحذر من استهداف قواعدها بالمنطقة مأرب تشهد حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بيوم الوعل اليمني البنتاغون”: قصفنا منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة للحوثيين ويشير إلى الأماكن التي قصفها اللجنة المشتركة تناقش قائمة الاحتياجات التنموية لليمن وزير الزراعة يصدر قرار إيقاف تصدير البصل لخارج اليمن تعرف على السبب مسؤول أمريكي: إيران متورطة بشكل مباشر في هجمات الحوثيين بعد 108 أيام من العدوان.. 25295 شهيدا وأكثر من 63 ألف مصاب إعلام الكيان الإسرائيلي يرجّح استئناف المفاوضات خلال أيام
أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، 6 أفراد و5 كيانات قانونية مرتبطة بسوريا على القائمة السوداء.
وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "وافق مجلس (الاتحاد الأوروبي) اليوم على إجراءات تقييدية إضافية ضد 6 أفراد و5 كيانات قانونية بسبب خطورة الوضع في سوريا".
ووفقا لما جاء في البيان: تضمنت القائمة الجديدة المستشار الاقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد ... وثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى شخصين مرتبطين بعائلة الأسد".
وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات التقييدية ستشمل أيضا 5 شركات بينها "أجنحة الشام"، ووكالة "فريبِرد للسفريات" وشركة "إيلوما للاستثمارات".
وأضاف البيان أن أصول الأفراد والكيانات التي تشملها العقوبات تخضع للتجميد