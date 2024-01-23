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الاتحاد الأوروبي يدرج أفرادا وكيانات مرتبطة في دولة عربية على القائمة السوداء

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أدرج الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، 6 أفراد و5 كيانات قانونية مرتبطة بسوريا على القائمة السوداء.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "وافق مجلس (الاتحاد الأوروبي) اليوم على إجراءات تقييدية إضافية ضد 6 أفراد و5 كيانات قانونية بسبب خطورة الوضع في سوريا".

ووفقا لما جاء في البيان: تضمنت القائمة الجديدة المستشار الاقتصادي للرئيس السوري بشار الأسد ... وثلاثة رجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى شخصين مرتبطين بعائلة الأسد".

وأشار مجلس الاتحاد الأوروبي إلى أن الإجراءات التقييدية ستشمل أيضا 5 شركات بينها "أجنحة الشام"، ووكالة "فريبِرد للسفريات" وشركة "إيلوما للاستثمارات".

وأضاف البيان أن أصول الأفراد والكيانات التي تشملها العقوبات تخضع للتجميد

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