اتفاق أوروبي على إطلاق عملية عسكرية لردع الحوثي في البحر الأحمر

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اتفقت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين، على إطلاق عملية عسكرية لردع هجمات مليشيا الحوثي الارهابية في البحر الأحمر.
وقال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل اليوم، أن دول الاتحاد الأوروبي توصلت إلى اتفاق مبدئي لإطلاق عملية عسكرية لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر.
وكانت دبلوماسيون أوروبيون قد أكدوا الاسبوع الفائت، ان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي قدموا دعماً مبدئياً لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات حركة الحوثي في البحر الأحمر.
وأضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير/شباط على أن تبدأ العمل سريعاً.
وقال العديد من الدبلوماسيين ان اللجنة السياسية والأمنية التابعة للتكتل وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة، وانهم يأملون في تسريع العملية في ضوء التوتر في المنطقة.