مأرب تشهد حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بيوم الوعل اليمني

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_أحمد حوذان

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برعاية محافظ المحافظة اللواء سلطان العرادة، أقامت القومية اليمنية - أقيال مساء الاثنين، حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بمناسبة يوم الوعل اليمني التي توافق الثاني والعشرين من يناير.

وفي الفعالية التي حضرها المناضل السبتمبري، الفريق الركن احمد قرحش وعدد من وكلاء المحافظات ومدراء العموم وجمع غفير من القادة العسكريين والسياسيين والصحفيين القى العميد فيصل الشعوري كلمة ترحيبية أشار فيها إلى أهمية هذه الفعالية لتأكيد وترسيخ الهوية اليمنية.

وعن الجانب الحكومي القى الأستاذ يحيى الثلايا رئيس الهيئة العامة للكتاب كلمة نقل من خلال تحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي وأعضاء المجلس الرئاسي أثنى من خلالها على الجهود المبذولة التي يقوم بها الأقيال في سبيل إظهار الهوية واليمنية والحفاظ عليها.

وقد كان هناك حضور للإكليلات من خلال كلمة قدمتها الدكتورة منال دماج قدمت فيها الشكر لكل العظماء الاقيال الذين يعملون الليل والنهار ويبذلون الغالي والرخيص في سبيل استعادة الذات اليمنية والتخلص من الاستبداد السلالي ودحض خرافة السلالة و أشارت دماج في كلمتها إلى دور الإكليلات في الحفاظ على الهوية الوطنية.

واختتم الحفل ببيان يحوي 26 مادة تشير المادة الاولى الى ان اليمن وطن للشعب اليمني، وهو جزء لا يتجزأ من الأمة العربية والإنسانية العادلة ، والشعب اليمني جزء من أمم العالم، له هويته وما يختص به من العادات والتقاليد، كما أنه مع كل القضايا العربية العادلة لا يتخذ موقفا نشازا من أي منها مهما كانت تبعات ذلك .

وأشار البيان إلى ان أقيال واكليلات اليمن هم أصحاب الحق التاريخي والقانوني في يمنهم، وهم من يقررون من يحكمه من أبنائه ، ويتم تحرير اليمن من الاحتلال العنصري السلالي وفق مشيئتهم وبمحض اختيارهم وارادتهم المستقلة بقيادة أقيال اليمن .

تخلل المهرجان العديد من الكلمات والقصائد الشعرية والفنية التى تتحدث عن الهوية القومية اليمنية ومشاركات لبعض الاقيال في خارج الوطن وداخله.