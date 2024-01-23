مأرب تشهد حفلا خطابيا وفنيا احتفاء بيوم الوعل اليمني البنتاغون”: قصفنا منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة للحوثيين ويشير إلى الأماكن التي قصفها اللجنة المشتركة تناقش قائمة الاحتياجات التنموية لليمن وزير الزراعة يصدر قرار إيقاف تصدير البصل لخارج اليمن تعرف على السبب مسؤول أمريكي: إيران متورطة بشكل مباشر في هجمات الحوثيين بعد 108 أيام من العدوان.. 25295 شهيدا وأكثر من 63 ألف مصاب إعلام الكيان الإسرائيلي يرجّح استئناف المفاوضات خلال أيام غزّة..أكثر من 32 ألف شهيد ومفقود الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن إلى فرض وقف الحرب على غزة واشنطن تعلن فشل عمليات البحث عن جنديين من قوات البحرية الأمريكية فقدا في البحر الأحمر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، الثلاثاء قصف عددة مواقع لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات اليمنية بحسب بيان رسمي.
وأكد «البنتاغون»، أن «الأهداف التي يجري قصفها الآن في اليمن هي منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة»، موضحاً أن الضربات الجوية التي نفذها الليلة كانت الأكبر منذ 12 يناير/ كانون الأول الجاري..
وأشار بيان وزارة الدفاع الأمريكية، إلى تنفيذ 8 جولات من الضربات الجوية ضد الحوثيين في أقل من 10 أيام.
وجاء البيان الأمريكي، عقب أنباء عن سماع دوي انفجارات في صنعاء، قرب معسكري السواد وخشم البكرة والحفا وقاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية. وذكرت مصادر يمنية أن القصف شمل قاعدة الجند في تعز.