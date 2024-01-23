البنتاغون”: قصفنا منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة للحوثيين ويشير إلى الأماكن التي قصفها

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاغون»، الثلاثاء قصف عددة مواقع لمليشيا الحوثي في العاصمة صنعاء وفي عدد من المحافظات اليمنية بحسب بيان رسمي.

وأكد «البنتاغون»، أن «الأهداف التي يجري قصفها الآن في اليمن هي منصات صواريخ بالستية ومسيّرات ومستودعات ذخيرة»، موضحاً أن الضربات الجوية التي نفذها الليلة كانت الأكبر منذ 12 يناير/ كانون الأول الجاري..

وأشار بيان وزارة الدفاع الأمريكية، إلى تنفيذ 8 جولات من الضربات الجوية ضد الحوثيين في أقل من 10 أيام.

وجاء البيان الأمريكي، عقب أنباء عن سماع دوي انفجارات في صنعاء، قرب معسكري السواد وخشم البكرة والحفا وقاعدة الديلمي في العاصمة اليمنية. وذكرت مصادر يمنية أن القصف شمل قاعدة الجند في تعز.