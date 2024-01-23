مسؤول أمريكي: إيران متورطة بشكل مباشر في هجمات الحوثيين

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أكد مسؤول أمريكي أن إيران هي المسؤولة على الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال قائد البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط لوكالة أسوشييتد برس في مقابلة عبر الهاتف: “من الواضح أن تصرفات الحوثيين، ربما فيما يتعلق بهجماتهم على السفن التجارية، هي الأكثر أهمية التي شهدناها منذ جيلين”.
وأضاف «الحقائق ببساطة هي أنهم يهاجمون المجتمع الدولي؛ ومن هنا أعتقد أنكم رأيتم الرد الدولي”. وبحسب تقرير الوكالة لم تستجب بعثة إيران لدى الأمم المتحدة وقيادة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء لطلب التعليق.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني، شن الحوثيون المدعومين من إيران ما لا يقل عن 34 هجوماً على السفن عبر الممرات المائية المؤدية إلى قناة السويس المصرية، وهي طريق حيوي للطاقة والبضائع القادمة من آسيا والشرق الأوسط إلى أوروبا.