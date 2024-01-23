بعد 108 أيام من العدوان.. 25295 شهيدا وأكثر من 63 ألف مصاب

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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يواصل الاحتلال لليوم الـ108 على التوالي، ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى 25295 شهيدا، فيما تجاوز عدد الجرحى حاجز الـ63000 ألف مصاب بجروح مختلفة، فضلا عن الدمار الهائل في الأبنية والبنية التحتية.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مجزرة جديدة بحق الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، بالتزامن مع محاولات توغل قواته التي تواجه تصديا عنيفا من فصائل المقاومة الفلسطينية في المنطقة.

واستشهد 12 فلسطينيا بينهم 3 أطفال وسيدة، فيما أصيب العشرات بجروح جراء قصف إسرائيلي، هو الأعنف على مدينة خان يونس منذ بدء العدوان، حسب مصادر فلسطينية. وتشهد خان يونس اشتباكات ضارية بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة الفلسطينية على محاور مختلفة، بما في ذلك محيط مستشفى ناصر غربي المدينة

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني؛ إن الاحتلال شن أحزمة نارية في محيط مستشفى الأمل بخانيونس. ولفتت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إلى تصاعد وتيرة الغارات من الطيران الحربي الإسرائيلي، والقصف المدفعي وإطلاق النار في الحي الجنوبي والغربي لمجمع ناصر بخانيونس.ِ

ويعاني أهالي قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل تواصل العدوان والقصف العشوائي العنيف، وسط نزوح أكثر من 1.8 مليون نسمة داخليا إلى المخيمات غير المجهزة بالقدر الكافي ومراكز الإيواء.