غزّة..أكثر من 32 ألف شهيد ومفقود

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أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، الاثنين 22 جانفي، أنّ حصيلة الشهداء والمفقودين بلغت 32.295، فيما تجاوز عدد المصابين 63 ألفا منذ بداية عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وأشار المكتب الإعلامي في القطاع، إلى قيام الاحتلال بتدمير 70 ألف وحدة سكنية بشكل كليّ، و290 ألف وحدة بشكل جزئيّ منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي.
وحسب المصادر ذاتها، فقد ألقت قوات الاحتلال ما يزيد عن 65 ألف طن من المتفجّرات على قطاع غزة منذ بداية العدوان. وتابع المصدر: “الاحتلال الإسرائيلي دمّر منذ السابع من أكتوبر الماضي، 161 مسجدا بشكل كلّي، و 253 مسجدا بشكل جزئي، و3 كنائس”.
وعلى صعيد آخر، حذّر الإعلام الحكومي من 60 ألف سيّدة حامل في قطاع غزة، يواجهن الخطر، لعدم توفّر الرعاية الصحيّة.
وكانت مصادر صحفية، قد أعلنت مساء الاثنين ارتقاء 12 شهيدا، بينهم 3 أطفال وسيّدة وصلوا إلى مستشفى ناصر في خان يونس جنوب قطاع غزة، جراء القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة.
وتشنّ قوات الاحتلال منذ عدة ساعات قصفا جويّا ومدفعيّا هو الأعنف على هذه المدينة منذ بداية الحرب، وسط اشتباكات ضارية مع المقاومة الفلسطينية.