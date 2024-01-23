الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن إلى فرض وقف الحرب على غزة

الثلاثاء 23 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات

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طالبت جامعة الدول العربية، مجلس الأمن الدولي باتّخاذ قرار ملزم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك إثر اجتماع طارئ بالقاهرة ترأسه المغرب، بدعوة من فلسطين.

وحثّ قرار الجامعة العربية مجلس الأمن على “عدم التقاعس عن تولّي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتّخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق في حق الشعب الفلسطيني”.

كما تضمّن القرار دعوة “الولايات المتحدة والدول التي تتبنّى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي داخل مجلس الأمن، إلى تبنّي مواقف منسجمة مع القانون الدولي، والدعوة إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار بغزة”.

وأدان القرار العربي استمرار استهداف مخيّمات اللاجئين وتدمير البنية التحتية للقطاع، فضلا عن فرض حصار على المسجد الأقصى بالتضييق على حرية المصلّين في أداء عبادتهم واستباحته واقتحامه وتدنيسه وتخريب محتوياته من قبل أفواج المستوطنين الإسرائيليين.

ودعت الجامعة العربية إلى “تبنّي مواقف تُلزم الاحتلال بوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني، وانسحابه من قطاع غزة ورفع الحصار عنه، ولجم مخطّطاتها ومساعيها الرامية إلى التهجير القسري”، وفق نص القرار.

وأعرب القرار عن تقديره “الجهود القانونية التي تقوم بها جمهورية جنوب إفريقيا، بما فيها مقاضاتها لإسرائيل أمام محكمة العدل الدولية”.

وتستعدّ المحكمة الجنائية الدولية للإعلان عن نتائج المداولات التي جرت قبل أسبوعين للنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بتهمة ارتكاب جرائم إبادة في غزة.