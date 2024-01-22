واشنطن تعلن فشل عمليات البحث عن جنديين من قوات البحرية الأمريكية فقدا في البحر الأحمر

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أعلنت القيادة المركزية الامريكية عن تعثر عمليات البحث عن مفقودين من قوات البحرية الامريكية في البحر الأحمر .

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه" وبعد بحث شامل دام لمدة عشرة أيام، لم يتم خلالها تحديد مكان عنصري البحرية الأمريكية المفقودين وتم تغيير وضع حالتهما إلى متوفين مشيرة الى أن انتهاء عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات الخاصة البحرية الذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء الصعود على متن مركب شراعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متطورة في 11 يناير/ كانون الثاني .

ولفت البيان الى انه و"خلال عملية البحث الموسعة هذه، قامت اصناف القوات المحمولة جواً والبحرية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا بالبحث بشكل مستمر في أكثر من 21000 ميل مربع لتحديد موقع زملائنا المفقودين. تم تقديم المساعدة في البحث أيضًا من قبل مركز الأسطول للأرصاد الجوية وعلوم المحيطات، وقيادة المنطقة الأطلسية لخفر السواحل الأمريكي، وجامعة سان دييغو - معهد النصوص لعلوم المحيطات، ومكتب البحوث البحرية - دعم علوم المحيطات. واحترامًا لعائلاتهم، لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الحالي". # اليمن