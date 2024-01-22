واشنطن تعلن فشل عمليات البحث عن جنديين من قوات البحرية الأمريكية فقدا في البحر الأحمر الجوع يفتك بهم .... أطفال وسكان غزة يأكلون أعلاف الحيونات .... وزعماء العرب يتفرجون الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة من 10 نقاط للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسيم يوسف يعود للواجهة شاتما العلماء ومستعيرا جملة ابو عبيدة ( يا حثالة الامم ) - فيديو مسيرة شعبية هادرة بمحافظة مأرب تندد بجرائم العدوان الصهيوني وتطالب بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي وزير الخارجية: اليمن من أكثر الدول تضرراً بسبب الأعمال الإرهابية الحوثية في البحر الاحمر وباب المندب مليشيا الحوثي تمنع طائرة مدنية من الهبوط لمطار المخا ..تفاصيل وضع حجر الأساس لمركز تعليمي في مأرب بتبرع كويتي فرقاطة كندية تصل البحر الأحمر للمساهمة في سلامة الممرات البحرية جدول مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولتي كأس آسيا وكأس افريقيا
أعلنت القيادة المركزية الامريكية عن تعثر عمليات البحث عن مفقودين من قوات البحرية الامريكية في البحر الأحمر .
وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه" وبعد بحث شامل دام لمدة عشرة أيام، لم يتم خلالها تحديد مكان عنصري البحرية الأمريكية المفقودين وتم تغيير وضع حالتهما إلى متوفين مشيرة الى أن انتهاء عملية البحث والإنقاذ لعنصري القوات الخاصة البحرية الذين تم الإبلاغ عن اختفائهما أثناء الصعود على متن مركب شراعي غير قانوني يحمل أسلحة تقليدية إيرانية متطورة في 11 يناير/ كانون الثاني .
ولفت البيان الى انه و"خلال عملية البحث الموسعة هذه، قامت اصناف القوات المحمولة جواً والبحرية من الولايات المتحدة واليابان وإسبانيا بالبحث بشكل مستمر في أكثر من 21000 ميل مربع لتحديد موقع زملائنا المفقودين. تم تقديم المساعدة في البحث أيضًا من قبل مركز الأسطول للأرصاد الجوية وعلوم المحيطات، وقيادة المنطقة الأطلسية لخفر السواحل الأمريكي، وجامعة سان دييغو - معهد النصوص لعلوم المحيطات، ومكتب البحوث البحرية - دعم علوم المحيطات. واحترامًا لعائلاتهم، لن يتم الكشف عن مزيد من المعلومات في الوقت الحالي". # اليمن