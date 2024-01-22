الجوع يفتك بهم .... أطفال وسكان غزة يأكلون أعلاف الحيونات .... وزعماء العرب يتفرجون الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة من 10 نقاط للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين وسيم يوسف يعود للواجهة شاتما العلماء ومستعيرا جملة ابو عبيدة ( يا حثالة الامم ) - فيديو مسيرة شعبية هادرة بمحافظة مأرب تندد بجرائم العدوان الصهيوني وتطالب بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي وزير الخارجية: اليمن من أكثر الدول تضرراً بسبب الأعمال الإرهابية الحوثية في البحر الاحمر وباب المندب مليشيا الحوثي تمنع طائرة مدنية من الهبوط لمطار المخا ..تفاصيل وضع حجر الأساس لمركز تعليمي في مأرب بتبرع كويتي فرقاطة كندية تصل البحر الأحمر للمساهمة في سلامة الممرات البحرية جدول مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولتي كأس آسيا وكأس افريقيا مسئولة اممية جديدة تبدأ عملها في اليمن
أثار الداعية المتجنس اماراتيا وسيم يوسف، ضجة كبيرة ، مجددا بعد وصفه علماء المسلمين بانهم حثالة الامم ( الا من رحم ربي ) في فيديو جديد .
وكان الناطق باسم المقاومة في غزة ابو عبيدة اطلق على الصهاينة وصف ( حثالة الامم ) بعد بدء معركة طوفان الاقصى في ٧ اكتوبر .
ودعا يوسف رجال الدين المسلمين ان يبتعدوا عن الحكم والسياسة ، مشيرا الى انه يجب ان يكون نظام الحكم الحالي مدني في تلميح مبطن الى حركة حماس التي تحكم غزة وتخوض المقاومة فيها دفاعا شرسا بمواجهة الاحتلال الصهيوني
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