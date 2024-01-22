وسيم يوسف يعود للواجهة شاتما العلماء ومستعيرا جملة ابو عبيدة ( يا حثالة الامم ) - فيديو

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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أثار الداعية المتجنس اماراتيا وسيم يوسف، ضجة كبيرة ، مجددا بعد وصفه علماء المسلمين بانهم حثالة الامم ( الا من رحم ربي ) في فيديو جديد .

وكان الناطق باسم المقاومة في غزة ابو عبيدة اطلق على الصهاينة وصف ( حثالة الامم ) بعد بدء معركة طوفان الاقصى في ٧ اكتوبر .

ودعا يوسف رجال الدين المسلمين ان يبتعدوا عن الحكم والسياسة ، مشيرا الى انه يجب ان يكون نظام الحكم الحالي مدني في تلميح مبطن الى حركة حماس التي تحكم غزة وتخوض المقاومة فيها دفاعا شرسا بمواجهة الاحتلال الصهيوني

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