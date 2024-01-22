مليشيا الحوثي تمنع طائرة مدنية من الهبوط لمطار المخا ..تفاصيل

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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مَنَعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هبوط طائرة في مطار المخا على متنها عالقين يمنيين قادمين من السودان.

وقال مصدر ملاحي، إن مليشيا الحوثي مَنَعت هبوط رحلة لشركة طيران تاركو السودانية في مطار المخا كانت على متنها 138 من اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان.

وأضاف المصدر، أن الرحلة التي كانت مقررة يوم الخميس أجبرت على العودة إلى الأراضي السودانية بعد تلقيها تهديدًا حوثيًا عند دخولها الاجواء اليمنية، من قبل هيئة الطيران بصنعاء.

وفي 11 يناير الجاري، كانت قد وصلت رحلة سابقة إلى مطار المخا على متنها 138 عالقاً من اليمنيين في السودان بينهم عائلات، على أن تليها دفعة أخرى على متنها عالقين.