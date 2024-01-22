وضع حجر الأساس لمركز تعليمي في مأرب بتبرع كويتي

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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وضع نائب وزير التربية والتعليم الدكتور علي العباب، حجر الأساس لمشروع إنشاء وتأثيث مركز "عائشة بنت عبدالرحمن" التعليمي ، في منطقة (جو النسيم _آل جلال) بمديريةمأرب الوادي.

وخلال وضع حجر الاساس بحضور وكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله الباكري أكدا العباب والباكري ، على أهمية المشروع كونه يواكب الاحتياج لأولويات التنمية والتعافي، وتخفيف الضغط القائم على العملية التربوية في المحافظة ،التي تستوعب أكثر من 63 في المائة من نازحي الجمهورية.

وأشارا إلى أهمية مثل هذه المشاريع المستدامة ذات الأثر المستقبلي طويل الأمد، للإسهام الفاعل في التنميةالاقتصادية والاجتماعية وإدارتها، وخلق فرص التأهيل والتعليم،وزيادة مستوى الوعي لدى النازحين والمجتمع المضيف.

من جانبهما أوضح أمين عام مؤسسة كافل "خالد الظبي" أن هذا المشروع ضمن عدد من مشاريع جمعية إنسان الكويتية في اليمن، تنفذها مؤسسة كافل الإنسانية التنموية الخيرية، موزعة بين مراكز تعليمية، ومدارس ومساجد ،ودور رعاية أيتام ،ضمن حزمة مشاريع تعليمية تنفذها في المحافظات اليمنية. .

هذا ويتكون المشروع الممول من جمعية إنسان الكويتية، وتنفيذ مؤسسةكافل التنموية ،من مركز تعليمي يحوي 12فصلا دراسياودورة مياه، إضافة إلى مسجد وشقتين سكنيتين على مساحة 2600متر مربع ، بتكلفة 600 ألف ريال سعودي..

وفي السياق نفسه افتتح نائب مدير الوحدة التنفيذية/خالد الشجني مركز لؤلؤة خليفة بمدينة مأرب بكلفة بلغت 73 ألف ريال سعودي.