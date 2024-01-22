وضع حجر الأساس لمركز تعليمي في مأرب بتبرع كويتي فرقاطة كندية تصل البحر الأحمر للمساهمة في سلامة الممرات البحرية جدول مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولتي كأس آسيا وكأس افريقيا مسئولة اممية جديدة تبدأ عملها في اليمن شرط واحد للسعودية مقابل التطبيع مع إسرائيل من داخل سفينة غالاكسي ليدر المختطفة.. دليل جديد يكشف علاقة إيران بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر أمام محفل دولي.. الحكومة اليمنية تعدد ما لحق بالبلد من أضرار اقتصادية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عادل عباس.. أول لاعب يمني يوقع عقد رعاية وهذا ما سيحصل عليه من امتيازات ''مأرب برس ينشر بنود العقد'' تفاصيل خارطة طريق أوروبية لوقف الحرب على غزة من هو السنوسي ذراع القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الذي يُسدل الستار على محاكمته
وصلت فرقاطة تابعة للبحرية الكندية اليوم الإثنين إلى البحر الأحمر للمساهمة في سلامة الممرات البحرية والأمن في محيطات العالم
وذكرت وسائل إعلام كندية أن الفرقاطة أطلقت صاروخا تجريبيا مضادا للسفن، وصاروخ اخر ( سي سبارو المتطور )، للتحقق من موثوقية أنظمة الأسلحة المتكاملة المستخدمة في الفرقاطة للدفاع عن النفس للسفينة .
وبحسب وسائل الإعلام فان التجارب أكدت قدرة الفرقاطة في التعامل مع أو ضد التهديدات الصاروخية.
فيما أكدت البحرية الكندية أن هذا الانتشار مهماً للغاية لضمان سلامة الممرات البحرية والأمن في محيطات العالم، وخاصة في مياه البحر الاحمر حيث تحدث أعمال القرصنة في كثير من الأحيان.