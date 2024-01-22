فرقاطة كندية تصل البحر الأحمر للمساهمة في سلامة الممرات البحرية

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_متابعات

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وصلت فرقاطة تابعة للبحرية الكندية اليوم الإثنين إلى البحر الأحمر للمساهمة في سلامة الممرات البحرية والأمن في محيطات العالم

وذكرت وسائل إعلام كندية أن الفرقاطة أطلقت صاروخا تجريبيا مضادا للسفن، وصاروخ اخر ( سي سبارو المتطور )، للتحقق من موثوقية أنظمة الأسلحة المتكاملة المستخدمة في الفرقاطة للدفاع عن النفس للسفينة .

وبحسب وسائل الإعلام فان التجارب أكدت قدرة الفرقاطة في التعامل مع أو ضد التهديدات الصاروخية.

فيما أكدت البحرية الكندية أن هذا الانتشار مهماً للغاية لضمان سلامة الممرات البحرية والأمن في محيطات العالم، وخاصة في مياه البحر الاحمر حيث تحدث أعمال القرصنة في كثير من الأحيان.