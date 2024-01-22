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جدول مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولتي كأس آسيا وكأس افريقيا

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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كأس اسيا 2023 

 مباريات الجولة 3  

- المعلقين والقنوات والملاعب 

-جميع المباريات بتوقيت مكة 

كأس افريقيا 2023 

 

مباريات الجولة 3  

- المعلقين والقنوات 

-جميع المباريات بتوقيت مكة

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