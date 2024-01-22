جدول مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولتي كأس آسيا وكأس افريقيا

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كأس اسيا 2023
مباريات الجولة 3
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كأس افريقيا 2023
مباريات الجولة 3
- المعلقين والقنوات
-جميع المباريات بتوقيت مكة