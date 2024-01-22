مسئولة اممية جديدة تبدأ عملها في اليمن شرط واحد للسعودية مقابل التطبيع مع إسرائيل من داخل سفينة غالاكسي ليدر المختطفة.. دليل جديد يكشف علاقة إيران بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر أمام محفل دولي.. الحكومة اليمنية تعدد ما لحق بالبلد من أضرار اقتصادية بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر عادل عباس.. أول لاعب يمني يوقع عقد رعاية وهذا ما سيحصل عليه من امتيازات ''مأرب برس ينشر بنود العقد'' تفاصيل خارطة طريق أوروبية لوقف الحرب على غزة من هو السنوسي ذراع القذافي ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الذي يُسدل الستار على محاكمته انفجارات ضخمة في بلدة صناعية بإيران 3 خرافات اقتصادية لا تصدق في أعوام الانتخابات ليلة دامية ومجزرة مروعة بحق الفلسطينيين في خان يونس والمقاومة تتصدى لتوغلات
تسلم مستشار وزير الخارجية لشؤون الديوان العام السفير جمال عوض، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، أوراق إعتماد الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى اليمن دينا زوربا.
وأشاد مستشار وزير الخارجية، بالتعاون المثمر بين اليمن وهيئة الأمم (UNWOMEN) بما يخدم قضايا المرأة وتطوير وتنمية دورها في المجتمع، وتمكينها السياسي و الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في قضايا المجتمع.
واكدً حرص الحكومة على تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة باعتبارها نصف المجتمع وشريكة اساسية في صناعة السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل اليمن..مبدياً استعداد وزارة الخارجية تقديم التسهيلات لانجاح مهامها.
بدورها عبرت دينا زوربا، عن شكرها وتقديرها لتعاون وزارة الخارجية في خدمة قضايا المرأة ومشاريع تطورها وإشراكها في الحياة العامة..مؤكدةً أهمية تنسيق الجهود بما يضمن تدخلات تلبي إحتياجات المرأة وتكون قابلة للتطوير والإستدامة.