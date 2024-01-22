مسئولة اممية جديدة تبدأ عملها في اليمن

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 350

تسلم مستشار وزير الخارجية لشؤون الديوان العام السفير جمال عوض، اليوم، بالعاصمة الموقتة عدن، أوراق إعتماد الممثلة المقيمة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى اليمن دينا زوربا.

وأشاد مستشار وزير الخارجية، بالتعاون المثمر بين اليمن وهيئة الأمم (UNWOMEN) بما يخدم قضايا المرأة وتطوير وتنمية دورها في المجتمع، وتمكينها السياسي و الاقتصادي والمشاركة الفاعلة في قضايا المجتمع.

واكدً حرص الحكومة على تمكين المرأة ومشاركتها في الحياة العامة باعتبارها نصف المجتمع وشريكة اساسية في صناعة السلام والأمن والاستقرار والتنمية ومستقبل اليمن..مبدياً استعداد وزارة الخارجية تقديم التسهيلات لانجاح مهامها.

بدورها عبرت دينا زوربا، عن شكرها وتقديرها لتعاون وزارة الخارجية في خدمة قضايا المرأة ومشاريع تطورها وإشراكها في الحياة العامة..مؤكدةً أهمية تنسيق الجهود بما يضمن تدخلات تلبي إحتياجات المرأة وتكون قابلة للتطوير والإستدامة.