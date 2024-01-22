شرط واحد للسعودية مقابل التطبيع مع إسرائيل

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إن المملكة لن تطبّع العلاقات مع إسرائيل "ما لم يوجد مسار لا رجعة فيه لإنشاء دولة فلسطينية".

وأشار الوزير السعودي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن استقرار المنطقة لا يأتي إلا من خلال حل القضية الفلسطينية، مضيفاً أنه في حال لم يوجد مسار موثوق لإقامة دولة فلسطينية فلا تطبيع للعلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وتشنَّ إسرائيل حربت امدمرة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 25 ألف شخص، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، بحسب أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في غزة.