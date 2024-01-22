من داخل سفينة غالاكسي ليدر المختطفة.. دليل جديد يكشف علاقة إيران بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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تداول ناشطون يمنيون مقطع فيديو جديد قالوا انه يثبت علاقة إيران بالهجمات التي تشنها الميليشيا على السفن التجارية المارة في المياه الدولية بالبحر الأحمر.

ويظهر في الفيديو قيام الحوثيين برفع صورة قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، على متن الباخرة المحتجزة "غالكسي ليدر" والتي حولتها الميليشيا لموقع لتنظيم الفعاليات الاستعراضية.

ونشرت وكالة مهر الإيرانية الفيديو وكتبت معلقةً: "مشاهد جديدة من على متن سفينة غالكسي ليدر المحتجزة في البحر الأحمر من قِبَل اليمن بعنوان دمكم طوفان".

وتعليقا على الفيديو قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن المشاهد التي بثتها وكالة 'مهر' الإيرانية، لرفع مليشيا الحوثي صور المدعو قاسم سليماني قائد فيلق القدس، ومهدي المهندس قائد الحشد الشيعي العراقي، على متن السفينة 'غالاكسي ليدر' المختطفة في نوفمبر الماضي، والتعليق بعبارة "دمكم طوفان"، ليست مجرد حدث عابر، فهذه الأحداث تقع في المياه الإستراتيجية للبحر الأحمر، ما يؤكد الأهمية الجغرافية والتأثير على الأمن الإقليمي والتجارة العالمية.

وأوضح أن رفع صور سليماني والمهندس، وكلاهما رموز بارزة في النشاطات الإقليمية الإيرانية، يؤكد ما قلناه منذ اللحظة الأولى أن النظام الإيراني يقف خلف عمليات القرصنة وتهديد الأمن البحري، ويُبرز العلاقة المباشرة بين الحوثيين وطهران، ويُظهر أن الحوثي ليس سوى أداة بيد إيران، تُستخدم لتحقيق أهدافها الإقليمية، وأن القضية الفلسطينية ونصرة غزة تُستغل كذريعة للتغطية على الأعمال الإرهابية التي تمارسها إيران في المنطقة.

وأشار الارياني الى ان هذه الأفعال تشكل جزءا من نمط أوسع للهجمات على السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب، في محاولة لزعزعة استقرار المنطقة والعالم. يجب علينا التأكيد على أهمية التصدي لهذه التحديات والعمل معاً في إطار التعاون الدولي لضمان الأمن والاستقرار، ووضع حد للنفوذ الإيراني المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة الشرعية في الجوانب (السياسية، والاقتصادية، العسكرية) لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية"، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد اصولهم ومنع سفرهم.

من جهته أشار الصحافي والحقوقي همدان العليي، في تدوينة على منصة إكس، إلى ارتباط هذا الفيديو بالمعلومات التي نشرتها وكالة "رويترز" بشأن وجود قيادات من الحرس الثوري وحزب الله في صنعاء لتوجيه عمليات البحر الأحمر الحوثية.

وتطرق العليي إلى خسائر اليمن بسبب مشروع الحوثيين والذي أسفر عن سقوط مئات الآلاف من القتلى وتمزق البلاد وتشريد الملايين فضلاً عن تجويع الشعب.

بدوره، علّق الصحافي ياسر اليافعي على الفيديو قائلاً: "بالطبع هي رسالة إيرانية واضحة، نحن نقف خلف فوضى البحر الأحمر، وما الحوثيون إلا أدوات تنفذ وترفع الصور".

من جانبه أشار الصحافي ابراهيم عسقين إلى سعي الحوثيين لنفي علاقة إيران بأحداث البحر الأحمر حيث يزعمون أنها "معركة من أجل غزة" وأضاف: "اليوم وكالة مهر الإيرانية ترد على الحوثيين بهذا الفيديو الذي يثبت تبعيتهم لإيران".

يذكر أن جماعة الحوثي تشن هجمات على سفن تجارية تزعم أنها تابعة أو متجهة لإسرائيل. وردت الولايات المتحدة وبريطانيا الأسبوع الماضي على هذه الهجمات بشن غارات جوية على أهداف للحوثيين في مناطق سيطرتهم في شمال وغرب اليمن.