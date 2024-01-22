عادل عباس.. أول لاعب يمني يوقع عقد رعاية وهذا ما سيحصل عليه من امتيازات ''مأرب برس ينشر بنود العقد''

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- خاص

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وقع نجم منتخب الناشئين الكابتن عادل عباس عقد رعاية مع شركة إعمار هاوس للتجارة كسفير للعلامة التجارية " GREE مكيفات جري".

وبموجب بنود العقد التي نشرها الاعلامي بشير سنان سيحصل اللاعب على الامتيازات التالي:

-مقدم عقد مالي

-راتب شهري

-دراسة لغة انجليزية في ارقى المعاهد

-تأمين طبي شامل طوال ممارسة اللاعب للرياضة

-رحلة ترفيه سنوية خارجية

-اشتراك في أرقى اندية اللياقة البدنية

-دعم احتراف اللاعب او انضمامه لأكاديمية عالمية

-مكافئات تحقيق انجازات

في المقابل تضمن العقد اشتراطات كثيرة تلزم اللاعب الحفاظ على مستواه ، منها الابتعاد عن كل ما يؤثر على مسيرته من عادات سيئة كـ القات وخلافه ، والتزامه في التدريبات واحترام سلوك وقواعد الرياضة .

والكابتن عادل عباس هو أول لاعب يمني يوقع على ماذا هذا العقد التاريخي كسفير للعلامة التجارية ، وهي خطوة لربما تحفز الشركات الوطنية ورؤس الاموال على رعاية المواهب اليمنية للمحافظة عليها وتطوير مهاراتها.

وترعى شركات عالمية في عديد من الدول مواهب رياضية لاسميا نجوم كرة القدم.