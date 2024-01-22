عادل عباس.. أول لاعب يمني يوقع عقد رعاية وهذا ما سيحصل عليه من امتيازات ''مأرب برس ينشر بنود العقد''

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وقع نجم منتخب الناشئين الكابتن عادل عباس عقد رعاية مع شركة إعمار هاوس للتجارة كسفير للعلامة التجارية " GREE مكيفات جري".
وبموجب بنود العقد التي نشرها الاعلامي بشير سنان سيحصل اللاعب على الامتيازات التالي:
-مقدم عقد مالي
-راتب شهري
-دراسة لغة انجليزية في ارقى المعاهد
-تأمين طبي شامل طوال ممارسة اللاعب للرياضة
-رحلة ترفيه سنوية خارجية
-اشتراك في أرقى اندية اللياقة البدنية
-دعم احتراف اللاعب او انضمامه لأكاديمية عالمية
-مكافئات تحقيق انجازات
في المقابل تضمن العقد اشتراطات كثيرة تلزم اللاعب الحفاظ على مستواه ، منها الابتعاد عن كل ما يؤثر على مسيرته من عادات سيئة كـ القات وخلافه ، والتزامه في التدريبات واحترام سلوك وقواعد الرياضة .
والكابتن عادل عباس هو أول لاعب يمني يوقع على ماذا هذا العقد التاريخي كسفير للعلامة التجارية ، وهي خطوة لربما تحفز الشركات الوطنية ورؤس الاموال على رعاية المواهب اليمنية للمحافظة عليها وتطوير مهاراتها.
وترعى شركات عالمية في عديد من الدول مواهب رياضية لاسميا نجوم كرة القدم.