انفجارات ضخمة في بلدة صناعية بإيران

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ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن دويَّ انفجار ضخم سُمع في بلدة صناعية بإقليم سمنان، اليوم الاثنين.
ولم يجرِ بعدُ تحديد سبب الانفجار.
ويجري إرسال فِرق الإطفاء إلى موقع الحادث، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
والثلاثاء الماضي، انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من مدينة إيران شهر، جنوب شرقي إيران، دون وقوع إصابات أو أضرار.
وقالت وكالة «تسنيم»، التابعة لـ«الحرس الثوري»، إن القنبلة انفجرت بجوار طريق إيران شهر - سرباز، وتبحث السلطات حالياً عن المسؤولين عن التفجير