ليلة دامية ومجزرة مروعة بحق الفلسطينيين في خان يونس والمقاومة تتصدى لتوغلات أول دولة عربية تحظر سفر محام إلى لاهاي لتمثيل فلسطين في قضايا ضد الاحتلال النفط يواصل خسائره بفعل عوامل اقتصادية غير مواتية الغارديان: علماء يحذرون من أن العالم قد يواجه وباء جديدا بسبب فيروس قاتل برشلونة يحسم الجدل و يعود بفوز ثمين من إشبيلية بطاقة الفوز والتأهل.. السعودية تكتفي بهدفين في مرمى قرغيزستان رغم لعب الأخيرة بـ9 لاعبين صحفي يمني يتحدث عن دور إيران في تسهيل وصول السفن إلى غالبية موانئ إسرائيل القريبة من مواقع حزب الله المخابرات الأمريكية تبث الرعب في قلوب الصهاينة بتوقعاتها.. هذا ما تمتلكه حماس سيستغرق تنفيذها الكامل 90 يوما.. تفاصيل خطة شاملة من شأنها إنهاء العدوان على غزة وإطلاق سراح الأسرى باكستان تعلن عن اعتقال عميلا لوزارة المخابرات الإيرانية متورطا في اغتيال رجل دين باكستاني
منعت السلطات التونسية المحامي والرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد شوقي طبيب من السفر خارج البلاد، وذلك قبل توجهه إلى لاهاي لتمثيل فلسطين في شكوى قضائية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وأفادت وسائل إعلام تونسية، أن الطبيب الذي يمثل فلسطين ضد دولة الاحتلال أمام محكمتي العدل والجنائية الدوليتين في لاهاي، مُنع بموجب قرار قضائي من مغادرة مطار تونس قرطاج، متجها إلى الكويت لحضور اجتماع تنسيقي يتعلق بالقضايا الفلسطينية ضد الاحتلال.
وكان المحامي التونسي يتجهز في الثامن من كانون الثاني /يناير الجاري، للسفر إلى الإمارات قبل التوجه إلى هولندا من أجل دعوى قضائية ضد الاحتلال، قبل أن يتم منعه من السفر.
والشهر الماضي، أعلن شوقي طبيب أنه قام بتقديم شكوى قضائية لدى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد الاحتلال الإسرائيلي، بتكليف من نقابة المحامين الفلسطينيين.
وقال المحامي التونسي في تدوينة عبر حسابه في منصة فيسبوك: "قمت اليوم 6/12/2023 بإيداع شكاية لدى المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد مجرمي الحرب، قتلة الأطفال الفلسطينيين، قادة الكيان الصهيوني الغاصب".
ويوم انطلاق محاكمة الاحتلال الإسرائيلي في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بتاريخ 11 كانون الثاني /يناير الجاري، نشر الطبيب وثيقة التوكيل من قبل نقابة المحامين الفلسطينيين، قائلا: "هذا هو اليوم الوحيد الذي تمنيت أن أكون فيه خارج تونس".
وكانت وزارة الخارجية التونسية، أعلنت أن تونس لن تنضم إلى أي دعوى قضائية ضد "إسرائيل" أمام العدل الدولية، بزعم أن ذلك "يتضمن اعترافا ضمنيا بهذا الكيان".
يأتي ذلك في فترة تشهد فيها تونس حملة توقيفات واسعة، شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، في قضايا تتصل بخلفيات سياسية.
ويشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد، هدد مرارا بـ"تطهير الدولة ممن تسلل إليها بغير حق" خلال الآونة الأخيرة، في خطوة أثارت مخاوف معارضين من "عودة حكم الرجل الواحد إلى البلاد