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برشلونة يحسم الجدل و يعود بفوز ثمين من إشبيلية

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب مضيفه ريال بيتيس (4-2) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تألق مهاجم الفريق الكتالوني، فيران توريس، بإحرازه ثلاثة أهداف "هاتريك" له، في الدقائق (21، 48، 90)، بينما تكفل زميله البرتغالي جواو فيليكس بتسجيل الهدف الثالث في الوقت الضائع أيضا.

 في المقابل، سجل إيسكو هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين (56، و59) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "استاد بينتو فيامارين - Estadio Benito Villamarín" بمدينة إشبيلية.

وحقق فريق برشلونة فوزه الثالث على التوالي، ليرفع رصيده إلى 44 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري "لا ليغا".

بينما يشغل نادي ريال بيتيس المركز التاسع على سلم الترتيب برصيد 31 نقطة

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