برشلونة يحسم الجدل و يعود بفوز ثمين من إشبيلية بطاقة الفوز والتأهل.. السعودية تكتفي بهدفين في مرمى قرغيزستان رغم لعب الأخيرة بـ9 لاعبين صحفي يمني يتحدث عن دور إيران في تسهيل وصول السفن إلى غالبية موانئ إسرائيل القريبة من مواقع حزب الله المخابرات الأمريكية تبث الرعب في قلوب الصهاينة بتوقعاتها.. هذا ما تمتلكه حماس سيستغرق تنفيذها الكامل 90 يوما.. تفاصيل خطة شاملة من شأنها إنهاء العدوان على غزة وإطلاق سراح الأسرى باكستان تعلن عن اعتقال عميلا لوزارة المخابرات الإيرانية متورطا في اغتيال رجل دين باكستاني توجهات أمريكية لاقرار خطة بديلة لمواجهة تصعيد الحوثيين والصحافة الغربية تسخر من طريقة آدارة واشنطن للمواجهات مع حوثة اليمن السعودية تتحدث عن خروج التوتر في البحر الأحمر عن نطاق السيطرة :قلقون للغاية ونمر بوقت صعب وخطير شاهد..كتائب القسام تبث مشاهد لما فعلته بقوات صهيونية متحصنة بمبنى ومجموعة حاولت مساندتها القوات البحرية المشتركة “CMF” تصادر شحنة مخدرات بقيمة 8 ملايين دولار في بحر العرب
تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 لنهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه على نظيره القرغيزي (2-0)، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
ووقع على هدفي الأخضر السعودي كل من اللاعبين، محمد كنو، وفيصل عبد الرحمن الغامدي، في الدقيقتين (35 و84) على الترتيب.
وأكمل المنتخب القرغيزي المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد كل من المدافع أيزار أكماتوف، ولاعب خط الوسط كاي ميرك في الدقيقتين (9، 52) على الترتيب، في استاد أحمد بن علي المونديالي في الدوحة.
وحقق منتخب السعودية فوز الثاني على التوالي، وعزز صدارته للمجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.
بينما تعرض منتخب قرغيزستان للهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع الترتيب. ترتيب المجموعة السادسة (F) بعد الجولة الثانية:
1- السعودية – 6 نقاط
2- تايلاند – 4 نقاط
3- عمان – نقطة واحدة
4- قرغيزستان من دون نقاط