بطاقة الفوز والتأهل.. السعودية تكتفي بهدفين في مرمى قرغيزستان رغم لعب الأخيرة بـ9 لاعبين

الإثنين 22 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 لنهائيات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه على نظيره القرغيزي (2-0)، مساء اليوم الأحد، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ووقع على هدفي الأخضر السعودي كل من اللاعبين، محمد كنو، وفيصل عبد الرحمن الغامدي، في الدقيقتين (35 و84) على الترتيب.

وأكمل المنتخب القرغيزي المواجهة بعشرة لاعبين بعد طرد كل من المدافع أيزار أكماتوف، ولاعب خط الوسط كاي ميرك في الدقيقتين (9، 52) على الترتيب، في استاد أحمد بن علي المونديالي في الدوحة.

وحقق منتخب السعودية فوز الثاني على التوالي، وعزز صدارته للمجموعة السادسة (F) بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور ثمن النهائي للنسخة الـ18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

بينما تعرض منتخب قرغيزستان للهزيمة الثانية على التوالي، ويقبع في قاع الترتيب. ترتيب المجموعة السادسة (F) بعد الجولة الثانية:

1- السعودية – 6 نقاط

2- تايلاند – 4 نقاط

3- عمان – نقطة واحدة

4- قرغيزستان من دون نقاط