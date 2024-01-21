صحفي يمني يتحدث عن دور إيران في تسهيل وصول السفن إلى غالبية موانئ إسرائيل القريبة من مواقع حزب الله المخابرات الأمريكية تبث الرعب في قلوب الصهاينة بتوقعاتها.. هذا ما تمتلكه حماس سيستغرق تنفيذها الكامل 90 يوما.. تفاصيل خطة شاملة من شأنها إنهاء العدوان على غزة وإطلاق سراح الأسرى باكستان تعلن عن اعتقال عميلا لوزارة المخابرات الإيرانية متورطا في اغتيال رجل دين باكستاني توجهات أمريكية لاقرار خطة بديلة لمواجهة تصعيد الحوثيين والصحافة الغربية تسخر من طريقة آدارة واشنطن للمواجهات مع حوثة اليمن السعودية تتحدث عن خروج التوتر في البحر الأحمر عن نطاق السيطرة :قلقون للغاية ونمر بوقت صعب وخطير شاهد..كتائب القسام تبث مشاهد لما فعلته بقوات صهيونية متحصنة بمبنى ومجموعة حاولت مساندتها القوات البحرية المشتركة “CMF” تصادر شحنة مخدرات بقيمة 8 ملايين دولار في بحر العرب ميلشيا الحوثي تتراجع عن تهديداتها بإعدام ناشطة حقوقية وشقيقها يكشف نتائج لقاءه بمسئولي أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية المغرب يسقط في كمين جمهورية الكونغو
أوضح الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض بأن" العدو الاسرائيلي يمتلك خمسة موانئ مطلة على البحر الأبيض المتوسط من ضمنها ميناء "حيفاء" الذي يبعد عن الحدود اللبنانية ومواقع حزب الله قرابة 40 كلم ومع ذلك لم توجه إيران حزب الله بإطلاق طلقه على موانئ الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد عايض في تغريدة له عبر موقع إكس تويتر سابقاً رصدها محرر مأرب برس بان" إيران ترفض توجيه حزب الله بإطلاق طلقه على موانئ إسرائيل
او أعتراض السفن التي تتدفق على تلك الموانئ من كل بلدان العالم".
وتساءل الصحفي عايض :لماذا تصر إيران على استخدام شيعة شوارع اليمن الحوثية لاستهداف السفن ومنع وصولها الى إسرائيل وهي سفن تذهب لميناء إيلات على البحر الأحمر فقط في حين ترفض اي اعتراض للسفن الدولية التي تغذي خمسة موانئ تقع على البحر الابيض وتقع عسكريا تحت رحمة نيران حزب الله ومع ذلك تصر على تسهيل وصولها لإسرائيل.. هل فهمتم الآن كيف تحرك إيران قطعانها في اماكن وتقوم بتنويمها في أماكن اخرى.؟
واختتم تغريدته بالقول :ايقاف السفن عن طريق البحر الأحمر انتصارا لغزة ، في حين تسهيل وصول السفن الى غالبية مواني إسرائيل ليس دعما لإسرائيل.