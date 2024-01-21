صحفي يمني يتحدث عن دور إيران في تسهيل وصول السفن إلى غالبية موانئ إسرائيل القريبة من مواقع حزب الله

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أوضح الصحفي اليمني ورئيس تحرير موقع مأرب برس أحمد عايض بأن" ‏العدو الاسرائيلي يمتلك خمسة موانئ مطلة على البحر الأبيض المتوسط من ضمنها ميناء "حيفاء" الذي يبعد عن الحدود اللبنانية ومواقع حزب الله قرابة 40 كلم ومع ذلك لم توجه إيران حزب الله بإطلاق طلقه على موانئ الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد عايض في تغريدة له عبر موقع إكس تويتر سابقاً رصدها محرر مأرب برس بان" إيران ترفض توجيه حزب الله بإطلاق طلقه على موانئ إسرائيل

او أعتراض السفن التي تتدفق على تلك الموانئ من كل بلدان العالم".

وتساءل الصحفي عايض :لماذا تصر إيران على استخدام شيعة شوارع اليمن الحوثية لاستهداف السفن ومنع وصولها الى إسرائيل وهي سفن تذهب لميناء إيلات على البحر الأحمر فقط في حين ترفض اي اعتراض للسفن الدولية التي تغذي خمسة موانئ تقع على البحر الابيض وتقع عسكريا تحت رحمة نيران حزب الله ومع ذلك تصر على تسهيل وصولها لإسرائيل.. هل فهمتم الآن كيف تحرك إيران قطعانها في اماكن وتقوم بتنويمها في أماكن اخرى.؟

واختتم تغريدته بالقول :ايقاف السفن عن طريق البحر الأحمر انتصارا لغزة ، في حين تسهيل وصول السفن الى غالبية مواني إسرائيل ليس دعما لإسرائيل.