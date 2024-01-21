المخابرات الأمريكية تبث الرعب في قلوب الصهاينة بتوقعاتها.. هذا ما تمتلكه حماس

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - وكالات

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في تقريرٍ نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، اليوم الأحد، أشارت تقديرات استخبارية أمريكية إلى أن حركة حماس لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر عدة مقبلة.



وفقاً للصحيفة، فإن تقديرات وكالات الاستخبارات الأمريكية، كشفت أن الجيش الإسرائيلي قتل ما بين 20% إلى 30% من مقاتلي حماس، وهي حصيلة لا ترقى حتى الآن إلى هدف إسرائيل المتمثل في تدمير الحركة بالكامل، وإنما تُظهر قدرة الحركة على الصمود بعد أشهر من الحرب التي دمرت مساحات واسعة من قطاع غزة.

وبحسب تقرير سري أكده مسؤولون أمريكيون، فإن التقديرات الأمريكية وجدت أن حماس لا تزال تمتلك ما يكفي من الذخائر لمواصلة ضرب إسرائيل والقوات الإسرائيلية في غزة لأشهر عدة، وأن الحركة تحاول إعادة تشكيل قوتها الشرطية في أجزاء من مدينة غزة.



– “لم يتحقق هدف تدمير حماس”

اعترف المسؤولون الإسرائيليون بأنهم رغم الحملة الجوية والبرية العدوانية داخل غزة، التي أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين، لم يحققوا هدف تدمير حماس، التي تدير غزة منذ عام 2007.

كما قال محللون عسكريون: إن مقاتلي الحركة غيَّروا تكتيكاتهم، فأصبحوا يعملون في مجموعات أصغر، ويختبئون بين الكمائن التي تنصب للقوات الإسرائيلية، في حين يتولى المقاتلون الأفراد مهام أكثر لتعويض النقص الذي خلفه رفاقهم القتلى.

وذكرت التقديرات الأمريكية، أن الحركة كان لديها ما بين 25 ألفاً إلى 30 ألف مقاتل قبل الحرب، بالإضافة إلى الآلاف من قوات الشرطة والقوات الأخرى، فيما قدرت إسرائيل أيضاً أن عدد مقاتلي الحركة يبلغ 30 ألفاً أو أكثر.

والتقديرات الأمريكية، التي ذُكرت في تقرير سري نُشر مطلع هذا الشهر، جاءت بناءً على اتصالات تم اعتراضها، وتحليل أنقاض في غزة، ومراقبة طائرات مسيّرة للمنطقة، ومعلومات استخبارية قدمها الإسرائيليون.

لكن تقديرات الجيش الإسرائيلي أعلى قليلاً، فقد قدر أنه قتل حوالي 9000 من مقاتلي حماس في غزة منذ اندلاع الحرب، إلى جانب أكثر من 1000 خلال هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي القوة القتالية للحركة.

وتقدير “إسرائيل” لعدد مقاتلي حماس المصابين الذين خرجوا بشكل دائم من القتال أعلى بكثير من تقديرات الولايات المتحدة.

يقدّر المسؤولون الإسرائيليون أن قرابة 16 ألفاً من مقاتلي حماس أصيبوا، وأن حوالي نصف هؤلاء لن يعودوا إلى ساحة المعركة، وفقاً لمسؤول عسكري إسرائيلي كبير.

وإلى ذلك، قال مسؤول أمريكي مطّلع: إن تقديرات الولايات المتحدة تشير إلى أن عدد مصابي حماس يتراوح بين 10500 و11700 مقاتل، وأن الكثير من هؤلاء قد يعودون في النهاية إلى ساحة المعركة.

وقُتل نحو 190 جندياً إسرائيلياً في غزة منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية، وأصيب نحو 1200 آخرين، وفقاً للجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الصحيفة أنه في العقيدة العسكرية الأمريكية، القوة النظامية التي تخسر ما بين 25% إلى 30% من مقاتليها تعتبر غير فعالة قتالياً، لكن حماس قوة غير نظامية، تخوض حرباً دفاعية في بيئة حضرية، ولديها أنفاق تمتد لمئات الأميال تحت غزة.

وفي هذا الخصوص، قال الجنرال المتقاعد بالجيش، جوزيف فوتيل، الذي قاد عمليات عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط: إن حماس أثبتت استمرار قدرتها على القتال، لكن الخسائر “تستمر في فرض مزيد من الضغط على شبكتها”.