باكستان تعلن عن اعتقال عميلا لوزارة المخابرات الإيرانية متورطا في اغتيال رجل دين باكستاني

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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بعد أيام من الهجمات المتبادلة بين نظام الملالي وباكستان على الحدود، قالت الشرطة في كراتشي، أكبر مدينة في باكستان، إنها اعتقلت رجلا يعمل لمخابرات النظام الإيراني.

وقالت هيئة مكافحة الإرهاب الباكستانية في بيان يوم الأحد 21 يناير إن الرجل يدعى “سيد محمد مهدي” وشارك في هجوم عام 2019 على مدرس الدين الباكستاني البارز محمد تقي عثماني.

استهدفت السيارة التي تقل محمد تقي عثماني، نائب رئيس دار العلوم في كراتشي، باكستان، من قبل مسلحين مجهولين في أحد شوارع كراتشي في أبريل 2019. ولم يصب عثماني بأذى في الهجوم، لكن حارسه الشخصي قتل وأصيب سائق السيارة.

“سيد محمد مهدي” ، الذي اعتقل الآن في كراتشي ، “تدرب في إيران وعمل لصالح المخابرات الإيرانية في كراتشي” ، وفقا لخرم واريس ، رئيس قسم مكافحة الإرهاب الباكستاني ، لراديو مشعل ، إذاعة أوروبا الحرة فرع باكستان ، يوم الأحد.

وأضاف: “سيد محمد مهدي الذي اعتقل كان عضوا في فرقة زينبيون. وأضاف ضابط الشرطة أن “شريكيه الآخرين، سيد رضا جعفري وعابد رضا، اعتقلا أيضا، والثلاثة متورطون في اغتيالات مستهدفة”.

شكل نظام الملالي مجموعات تسمى فرقتي زينبيون وفاطميون من مواطني أفغانستان وباكستان، واستخدمتها سابقا لدعم حكومة بشار الأسد خلال الحرب السورية. بدأت التوترات بين إيران وباكستان في أعقاب هجوم الحرس الإيراني “الصاروخي والطائرات بدون طيار” على ما وصفه مسؤولو النظام الإيراني بمقر جماعة جيش العدل في بلوشستان ، باكستان.

وقالت باكستان إن طفلين قتلا في الهجوم.

كما ردت باكستان باستهداف قرية حدودية إيرانية بالقرب من بلدة سراوان في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية في وقت مبكر من يوم الخميس.

وورد أن ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم أربعة أطفال، قتلوا في الهجوم.