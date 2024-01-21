السعودية تتحدث عن خروج التوتر في البحر الأحمر عن نطاق السيطرة :قلقون للغاية ونمر بوقت صعب وخطير شاهد..كتائب القسام تبث مشاهد لما فعلته بقوات صهيونية متحصنة بمبنى ومجموعة حاولت مساندتها القوات البحرية المشتركة “CMF” تصادر شحنة مخدرات بقيمة 8 ملايين دولار في بحر العرب ميلشيا الحوثي تتراجع عن تهديداتها بإعدام ناشطة حقوقية وشقيقها يكشف نتائج لقاءه بمسئولي أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية المغرب يسقط في كمين جمهورية الكونغو مصادر سياسية مطلعة تكشف لـ مأرب برس عن الأسباب الحقيقية والغير معلنة وراء تأخر حسم معركة تحرير الحديدة وصنعاء مليشيا الحوثي تعترف بمصرع ستة من عناصرها تدشين المؤتمر العلمي الأول لطلبة جامعة اقليم سبا بمحافظة مأرب صدور توجيهات رئاسية جديدة في اجتماع عقده رئيس واعضاء مجلس القيادة تعرف على أبرز صواريخ الحوثيين لاستهداف السفن وأين تكمن خطورتها؟ وكم تكلفهم الطائرة المسيرة الواحدة؟
أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، عن قلق المملكة من خروج التوتر في البحر الأحمر عن نطاق السيطرة، وتصعيد الصراع في المنطقة، مؤكداً على ضرورة وقف حرب غزة.
وقال الوزير السعودي خلال مقابلة مع قناة "CNN" بثت اليوم الأحد: "إننا قلقون للغاية، كما تعلمون، أننا نمر بوقت صعب وخطير للغاية في المنطقة، ولهذا السبب ندعو إلى وقف التصعيد"، مؤكداً أن الرياض تؤمن بحرية الملاحة، وتريد تهدئة التوترات في المنطقة.
وأضاف: "نحن بالطبع نؤمن بشدة بحرية الملاحة، وهذا شيء يجب حمايته، لكننا بحاجة أيضاً إلى حماية أمن واستقرار المنطقة، ولذلك نحن نركز بشدة على تهدئة الوضع قدر المستطاع".
وأكد تركيز المملكة على وقف التصعيد في غزة، وأن الطريق الوحيد للتطبيع مع "إسرائيل" يتمثل بحل القضية الفلسطينية، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة "إقامة دولة فلسطينية قابلة للبقاء".
وأمس السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تدمير صاروخ مضاد للسفن تابع للحوثيين كان معداً للإطلاق باتجاه خليج عدن، وذلك في استمرار للهجمات الحوثية على السفن من نوفمبر الماضي.
وذكرت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" في بيان نشرته عبر منصة "إكس": "قررت القوات الأمريكية أن الصاروخ يمثل تهديداً للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في هذه المنطقة، وتبعاً لذلك تم استهداف الصاروخ وتدميره دفاعاً عن النفس".
وأشارت القيادة المركزية، إلى أن هذا الإجراء "سيجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".
ويقول الحوثيون إنهم يستهدفون بصواريخ ومسيّرات، سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى "إسرائيل"؛ تضامناً مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.