شاهد..كتائب القسام تبث مشاهد لما فعلته بقوات صهيونية متحصنة بمبنى ومجموعة حاولت مساندتها

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بقطاع غزة، اليوم الأحد، مشاهداً جديدة لـ”التحام مقاتليها” مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر، أظهرت عمليات ضرب آليات وجنود مشاة من مسافات قريبة.

وأظهرت المشاهد استهداف كتائب القسام لقوة إسرائيلية خاصة متحصنة بأحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات، تبعها استهداف آلية عسكرية جاءت لإسناد القوة المستهدفة.

وتضمنت المشاهد استهداف قوات إسرائيلية راجلة بقذائف مضادة للأفراد، علاوة على ضرب آليات عسكرية إسرائيلية كانت منشغلة بأعمال الحفر بالمنطقة.



وسبق ذلك بيان قالت فيه القسام إنها قصفت حشودا للعدو الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون، وأكدت تحقيقها إصابات مباشرة.

ومن جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات العدو الصهيوني نفذت أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشهدت المدينة اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.