السعودية تتحدث عن خروج التوتر في البحر الأحمر عن نطاق السيطرة :قلقون للغاية ونمر بوقت صعب وخطير شاهد..كتائب القسام تبث مشاهد لما فعلته بقوات صهيونية متحصنة بمبنى ومجموعة حاولت مساندتها القوات البحرية المشتركة “CMF” تصادر شحنة مخدرات بقيمة 8 ملايين دولار في بحر العرب ميلشيا الحوثي تتراجع عن تهديداتها بإعدام ناشطة حقوقية وشقيقها يكشف نتائج لقاءه بمسئولي أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية المغرب يسقط في كمين جمهورية الكونغو مصادر سياسية مطلعة تكشف لـ مأرب برس عن الأسباب الحقيقية والغير معلنة وراء تأخر حسم معركة تحرير الحديدة وصنعاء مليشيا الحوثي تعترف بمصرع ستة من عناصرها تدشين المؤتمر العلمي الأول لطلبة جامعة اقليم سبا بمحافظة مأرب صدور توجيهات رئاسية جديدة في اجتماع عقده رئيس واعضاء مجلس القيادة تعرف على أبرز صواريخ الحوثيين لاستهداف السفن وأين تكمن خطورتها؟ وكم تكلفهم الطائرة المسيرة الواحدة؟
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس بقطاع غزة، اليوم الأحد، مشاهداً جديدة لـ”التحام مقاتليها” مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع المحاصر، أظهرت عمليات ضرب آليات وجنود مشاة من مسافات قريبة.
وأظهرت المشاهد استهداف كتائب القسام لقوة إسرائيلية خاصة متحصنة بأحد المنازل بقذيفة مضادة للتحصينات، تبعها استهداف آلية عسكرية جاءت لإسناد القوة المستهدفة.
وتضمنت المشاهد استهداف قوات إسرائيلية راجلة بقذائف مضادة للأفراد، علاوة على ضرب آليات عسكرية إسرائيلية كانت منشغلة بأعمال الحفر بالمنطقة.
وسبق ذلك بيان قالت فيه القسام إنها قصفت حشودا للعدو الإسرائيلي شرق حيي التفاح والدرج بقذائف الهاون، وأكدت تحقيقها إصابات مباشرة.
ومن جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طائرات العدو الصهيوني نفذت أحزمة نارية بمحيط مستشفى الأمل في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وشهدت المدينة اشتباكات ضارية بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي.