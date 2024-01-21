القوات البحرية المشتركة “CMF” تصادر شحنة مخدرات بقيمة 8 ملايين دولار في بحر العرب

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلنت القوات البحرية المشتركة (CMF) مصادرة شحنة جديدة من المخدرات بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار في بحر العرب، في ثاني عملية من نوعها خلال العام الجديد 2024.

وقالت القوات البحرية المشتركة في بيان، إن سفينة تابعة لخفر السواحل الأمريكي تعمل ضمن قوة المهام 150 التابعة للقوات البحرية المشتركة بقيادة فرنسا، صادرت في 16 يناير الجاري، شحنة من المخدرات غير المشروعة بقيمة حوالي 8.1 مليون دولار أثناء دوريتها في المياه الدولية ببحر العرب.

وأضاف البيان أن الشحنة المضبوطة والتي كانت على متن سفينة تتكون من 173 كيلوغراماً من الميثامفيتامين وخمسة كيلوغرامات من الكوكايين.

وأكد البيان أنه وعقب عملية الضبط قام أفراد خفر السواحل بالتخلص من المخدرات بشكل صحيح وأطلقوا سراح السفينة.

وأشارت القوات المشتركة في بيانها، إلى أن عملية الضبط هذه هي الثانية التي تقوم بها فرقة العمل المشتركة 150 هذا العام، وهي المرة الرابعة عشرة التي يتم فيها ضبط مخدرات غير مشروعة في البحر منذ تولي فرنسا القيادة في يوليو 2023، وقبل يوم واحد من تسليمها قيادة فرقة العمل إلى البحرية الملكية الكندية.

وأوضح البيان أن الفرقة المشتركة خلال فترة ولاية فرنسا تمكنت من ضبط ومصادرة أكثر من 16 طناً من المخدرات تقدر قيمتها بأكثر من 600 مليون دولار، الأمر الذي “منع المنظمات الإجرامية والإرهابية من تحقيق الدخل من تهريب المخدرات”.

وتعتبر (فرقة 150) واحدة من خمس فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، وهي أكبر شراكة بحرية متعددة الجنسيات في العالم، وتتمثل مهمتها في تعطيل قدرة الجهات الفاعلة غير الحكومية على نقل الأسلحة أو المخدرات، أو الانخراط في أنشطة غير مشروعة أخرى، في خليج عُمان وبحر العرب والمحيط الهندي.

وقبل أيام تمكنت القوات ذاتها من مصادرة أول شحنة مخدرات لهذا العام في خليج عدن كانت في طريقها للحوثيين وأفاد بيان صادر عن القوة البحرية المشتركة، أنه تم ضبط الشحنة غير المشروعة على متن قارب صغير كان يحاول التهرب من الرقابة البحرية، حيث شاركت في العملية سفينة إيملين تونيل للاستجابة السريعة التابعة لقوة خفر السواحل الأمريكية، والتي تعمل ضمن إطار قوة المهام المشتركة 150.