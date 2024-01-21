ميلشيا الحوثي تتراجع عن تهديداتها بإعدام ناشطة حقوقية وشقيقها يكشف نتائج لقاءه بمسئولي أجهزة الأمن والمخابرات الحوثية

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشف شقيق الناشطة الحقوقية البارزة " فاطمة العرولي" المختطفة من قبل ميلشيا الحوثي منذ عام ونصف عن تلقيه افادة من ميلشيا الحوثي حول حقيقة تحديد الأخيرة لموعد ومكان تنفيذ حكم الإعدام في شقيقته على خلفية تهمة سياسية ملفقة تتعلق بأداء قيامها بـ" التخابر مع العدوان".

ونشر "طارق العرولي " شقيق الناشطة " فاطمة العرولي " منشورا على حسابه في منصة "اكس" – رصده مأرب برس- أوضح فيه نتيجة لقاءه بمسئولي أجهزة الأمن والمخابرات التابع لميلشيا الحوثي بصنعاء حيث قال "ذهبت لجهاز الأمن والمخابرات ولقد أبلغوني انهم لم يتصلوا بي بهذا الخصوص، وانها احتمال كبير تكون مكالمات مسروقة ومهكره لغرض التشويش لاغير وحيث أنني على تواصل دائم بالأمن ويحترموني كل الاحترام، وأنهم ناس حقانيين وطيبيين ، الحمدلله وان شاء الله تخرج فاطمة العرولي".

واعتبر ناشطون حقوقيون في معرض تعليقهم على منشور شقيق الناشطة الحقوقية بانه من الواضح ان الأخير تعرض لضغوط من قبل الحوثيين وبخاصة بعد الضجة وعاصفة السخط والاستنكار الواسع الذي اثارة كشفه لفحوى المكالمة الهاتفية التي تلقاها من الحوثيين وتم من خلاله اشعاره بموعد ومكان تنفيذ حكم الإعدام في حق شقيقته المحتجزة في سجون الميلشيا منذ عام ونصف وانه ربما قررت الميلشيا التراجع عن تنفيذ الحكم من خلال نفي علاقتها بالاتصال المروع والمثير للجدل الذي تلقاه شقيقها.