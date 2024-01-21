مليشيا الحوثي تعترف بمصرع ستة من عناصرها

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أعلنت مليشيا الحوثي الإرهابية، مقتل ستة من عناصرها ومنحتهم رتبا عسكرية، في مواجهات مع القوات الحكومية.
وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، إنه جرى أمس السبت تشييع جثامين 6 من مقاتلي الجماعة في محافظات صنعاء وذمار وحجة، خمسة منهم ضباط؛ أحدهم برتبة عميد.
وأوضحت الوكالة الحوثية، في أخبار متفرقة، أن القتلى هم “عبده جابر عبدالله شوعي غيثافي، ينتحل رتبة ملازم ثانٍ، وتوفيق عبدالله عسكري الغنامي (عميد)، وأمجد عبدالله محمد السلامي (ملازم أول) عبدالولي قاسم مصلح الرخمي (مساعد أول)، علي حسين درقم (رائد) وأكرم محمد الجرادي”.
وأشارت المليشيات إلى أن القتلى الستة، سقطوا في مواجهات في جبهات القتال، دون تحديد مكان وزمان مقتلهم. وشهدت عدد من الجبهات خلال الأيام الماضية، اشتباكات مسلحة، إثر تصعيد المليشيات، التي شيعت منذ مطلع يناير الجاري أكثر من 50 عنصرًا.