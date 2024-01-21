تدشين المؤتمر العلمي الأول لطلبة جامعة اقليم سبا بمحافظة مأرب

الأحد 21 يناير-كانون الثاني 2024 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_أحمد حوذان

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دشن اليوم الاحد في جامعة إقليم سبأ ،المؤتمر العلمي الأول لطلبة الجامعة تحت شعار من أجل تنمية ثقافة البحث العلمي في الوسط الطلابي بمشاركة "27" طالب وطالبة على مدى ثلاثة ايام. ويهدف المؤتمر الذي نظمتة نيابة رئاسة الجامعة إلى تنمية ثقافة البحث العلمي لدى طلبة الجامعة وصقل مواهبهم وافكارهم. .

مدير الأنشطة الطلابية مرعي الشوينع وعميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور مقبول الكامل أوضحا أن المؤتمر العلمي الأول ،بادرة طيبة وخطوة تقيمها الجامعة ووزع على محورين المحور الأول محور العلوم التطبيقية بمشاركة عشرة باحثيين ومحور العلوم الإنسانية بمشاركة أربعة عشر بحث طالب وطالبة ،وذلك بهدف تحفيز الطلاب لانشاء وتطوير ومشاريع بحثية لخدمة المجتمع والكشف عن المشاريع النوعية التي سنعمل على تطويرها ورفدها من قبل الجامعة أو السلطة المحلية بمأرب.

واشارا إلى أن، المؤتمر هو الأول من نوعه وتم باختيار افضل بحث تخرج وسيتم من خلال المؤتمر في مناقشة البحوث وتكريم صاحب أفضل بحث تخرج من قبل اللجنة المشكلة لتقييم البحوث بعد الاستماع إليها في حفل تخرج سيقام لكل ثلاثة فائزين من كل محور

حضر التدشين نائب رئيس جامعة اقليم سبأ لشؤون الطلاب الدكتور علي سيف الرمال عددا من عمداء الكليات ودكاترة الجامعات والطلاب.